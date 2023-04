Cases de Dret informa sobre las indemnizaciones por acoso y violencia de género en el ámbito laboral

De acuerdo a una publicación de Isesinstituto, la Confederación Sindical de Comisiones Obreras expone que hasta un 15 % de los trabajadores españoles son víctimas de acoso laboral, siendo un 9 % la media estimada en la Unión Europea.

Pasar por este tipo de situaciones es una experiencia que ningún trabajador o trabajadora debería vivir. No obstante, es importante conocer y recordar que las víctimas pueden recibir indemnizaciones por acoso y violencia de género en el ámbito laboral. Para entender y llevar a cabo este proceso, es necesario contar con el apoyo de un despacho de abogados especialista en el área laboral, y Casas de Dret es una de las firmas en Valencia más reconocidas.

¿Cómo denunciar un caso de acoso laboral o violencia de género? Antes de denunciar un caso de acoso o violencia de género en el ámbito laboral, es importante que la víctima recabe, en primer lugar, todas las pruebas necesarias para demostrar el abuso o comportamiento violento por parte del agresor.

Estas pruebas incluyen testimonios de compañeros de trabajo que hayan evidenciado tal situación, grabaciones de voz o vídeos, capturas de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp, llamadas grabadas e informes periciales psicológicos.

Además de denunciar, hay otros pasos en este proceso que la víctima debe seguir: informar al Comité de Seguridad de la empresa sobre la situación, con toda la información necesaria; consultar si la empresa pondrá en marcha algún protocolo y, en caso de no ser satisfactoria la respuesta por parte de la organización, deberá denunciar el caso ante la Inspección de Trabajo. Del mismo modo, el trabajador debe denunciar por vía civil o penal.

Indemnización por acoso o violencia de género Las víctimas pueden solicitar la finalización del contrato unilateralmente, a través del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, con derecho a una indemnización por despido y que ambas conductas son consideradas como delitos en el Código Penal, y los perjuicios y daños morales causados en la víctima también son una razón de indemnización por acoso laboral en España.

Este es el procedimiento habitual, ya que normalmente la víctima que ha sufrido acoso laboral no desea seguir en la misma organización, aun cuando los implicados en la situación hayan sufrido las consecuencias.

Si el juez a cargo del caso considera que, en efecto, se trató de acoso, la víctima recibirá 33 días de salario por año de servicio, teniendo un máximo de 24 mensualidades. Esto se le conoce como una indemnización por despido improcedente, además de una indemnización por los daños morales.

Este proceso suele ser complicado para la víctima de acoso o violencia de género en el ámbito laboral, por eso se recomienda contar con la asesoría y los servicios de un abogado laboral que lo acompañe en todo momento. Por esta razón, Cases de Dret ofrece una consulta completamente gratuita, para después recibir una respuesta del equipo de profesionales y, si fuera necesaria su intervención profesional, ofrecen al usuario un presupuesto detallado, sin compromiso alguno.