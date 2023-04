El sistema de franquiciados tiene larga data a nivel mundial y el éxito del mismo depende de múltiples factores, aunque especialmente de la empresa que lleve adelante el proceso. Con más de diez años de experiencia en el mercado, la franquicia online rentable Devuelving está muy bien posicionada a nivel nacional.

Entre otras cuestiones, la misma ofrece la posibilidad al franquiciado de tener un centro comercial online con más de veinte mil productos de gran consumo y primeras marcas. El éxito de la misma se basa en el buen retorno de la inversión, lo que queda demostrado con las opiniones positivas de los franquiciados, quienes se muestran contentos y satisfechos con la inversión realizada.

Una franquicia low cost de gran éxito en el mercado Entre los principales desafíos que se plantean los inversores al momento de iniciar una franquicia, se encuentra el tiempo de retorno de la inversión inicial y los beneficios de pertenecer a una determinada firma. A raíz de eso, Devuelving brinda un gran respaldo a los franquiciados, con la intención que sientan seguridad en todo momento y puedan disfrutar del negocio.

Eso se debe a la metodología que aplica a partir de un único canon inicial, una gran variedad de productos y un negocio fácil para poder administrar desde casa, sin necesidad de perder tiempo por traslados y gastar dinero de más. Dos puntos a tener en cuenta es que se trata de un negocio que se encuentra en pleno auge y que al mismo tiempo no conoce de límites, ya que no solo se enfoca en la comercialización de productos para toda España, sino que abarca a toda la comunidad económica de Europa.

Devuelving, un éxito opiniones positivas a nivel online Evidentemente, la gran satisfacción de los franquiciados repercute de forma positiva en el ámbito online, donde Devuelving aparece como una firma de buena reputación, con menos reseñas negativas que otras empresas del mismo sector. Los argumentos para ellos son muchos, desde la gestión de un negocio único y rentable hasta beneficios adicionales para los franquiciados, como la flexibilidad para establecer los propios horarios y trabajar desde cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista conexión a internet.

También el hecho de tener una comunicación continua con la central, ya sea de forma telefónica o con los canales internos, hace que los franquiciados se sientan escuchados y valorados. Las opiniones de estos son muy importantes para Devuelving, que continuamente buscar mejorar y evolucionar tanto la página web como las herramientas para los franquiciados y dar un mejor servicio al cliente final y consideran que el propio franquiciado es el que aporta una visión más realista y cercana al cliente final.

Varias de las novedades presentadas por la enseña en los últimos años se han creado a través de peticiones de los franquiciados en la Comunidad Devuelving, una herramienta que creó la franquicia con el objetivo de tener un canal de comunicación ágil y eficaz entre franquiciados y central.

En cuanto al aspecto económico el pago de un único canon inicial solamente marca una gran diferencia frente al resto de competidores, debido a que los franquiciados no tienen que efectuar más gastos para el desarrollo de la franquicia. A eso se suma el asesoramiento y soporte permanente a los clientes, lo que permite que se convierta en uno de los negocios más rentables de la actualidad. Con un enfoque puesto en el crecimiento de los inversores y un trabajo de calidad, Devuelving es una firma de referencia para iniciar con una franquicia, con independencia de que el objetivo sea tener la franquicia como forma de ingresos principal o como un extra a otra actividad.