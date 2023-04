¿Cuáles son las habilidades más requeridas en un líder?

Un líder es una pieza clave en cualquier organización, entre otras cosas, porque moviliza a los equipos de trabajo y cautela el cumplimiento de un propósito. De hecho, un líder apropiado puede incluso llegar a ser el factor determinante para la supervivencia de una empresa en el mercado. Por eso, es importante que el líder cuente con habilidades directivas que serán cruciales en el éxito de su desempeño. Muchas veces no forman parte de la estructura de personalidad del líder, ni tampoco devienen de manera espontánea, por lo tanto, deben incorporarse con formación.

Es por eso que Andrada, consultor y facilitador dedicado al entrenamiento en comunicación estratégica y desarrollo de habilidades directivas, está ofreciendo un taller en modalidad sincrónico online, orientado a satisfacer esta necesidad.

Las habilidades que un líder necesita Un líder llega a serlo fundamentalmente porque posee ciertas habilidades que lo destacan del resto y que son necesarias para poder llevar a cabo un liderazgo efectivo que verdaderamente dé resultados. Las siguientes son algunas de las habilidades más importantes para un líder. En primer lugar, la competencia más importante que debe tener es una buena habilidad comunicativa, es decir, que sea capaz de mantener una comunicación estratégica y efectiva con su equipo. Otra de las habilidades que debe tener un líder es la empatía, el poder comprender las emociones de los demás, ya que de esta manera se asegura una comunicación personalizada y cercana, que favorezca la consecución de los objetivos planteados. Un líder también debe tener inteligencia emocional, ser capaz de dominar y controlar tanto sus emociones como la de los demás, a la vez que motiva a otros a gestionar de manera adecuada las relaciones dentro del equipo.

El pensamiento crítico es otra de las habilidades necesarias en un líder, así como la capacidad para coordinar y gestionar eficazmente tanto los proyectos y las acciones de una organización como el esfuerzo de los empleados. Y por último, debe también ser capaz de resolver problemas de forma eficiente y, muy importante, motivar e inspirar a quienes están a su alrededor.

Taller de comunicación estratégica, habilidades fundamentales para un líder Andrada está ofreciendo ahora mismo un taller llamado Taller de Presentaciones Estratégicas Efectivas. Se trata de una formación en modalidad sincrónica online, creado principalmente para líderes de equipo que requieran contar con los conocimientos necesarios y las prácticas avanzadas para presentar con éxito. El motivo de este taller es que quienes actualmente desean liderar de manera efectiva y eficaz, así como destacarse a nivel profesional, requiere de buenas habilidades directivas como las antes mencionadas para contar con ese factor diferenciador. El taller se centra principalmente en la comunicación, ya que es la competencia más importante en un líder. Y es que, a través de ella, el profesional podrá informar, motivar o persuadir. Los objetivos de aprendizaje de la formación son, por un lado, identificar el estilo de comunicación ideal que coincida con las metas planteadas. En segundo lugar, distinguir las características que debe tener una presentación estratégica efectiva, en cuanto a recursos y puesta en escena. Y, por último, reconocer la importancia de la comunicación no verbal e identificar las formas de una organización de contenido para una presentación estratégica efectiva. Todo esto bajo una modalidad sincrónica online.

Finalmente, hay que mencionar que consta de cuatro módulos, en los que se profundiza en todo lo que tiene que ver con la comunicación efectiva y en cómo un líder puede desarrollar esta habilidad, que será fundamental para su carrera y desarrollo como profesional. Algunas de las cosas que aprenderá en cada uno de estos módulos serán, por ejemplo, cómo comunicar, informar, motivar y persuadir; cómo influye la comunicación no verbal, y cómo potenciar una presentación a través de la misma. También aprenderá qué es el metalenguaje, la ontología, las claves del storytelling y mucho más. El taller estará impartido por el profesor Christian Andrada, un profesional de amplísima experiencia en la comunicación, con más de 20 años de trayectoria en el entrenamiento y coaching de profesionales y directivos. Además, ha dictado innumerables charlas en algunas de las universidades más prestigiosas de Sudamérica y formado a más de 700 profesionales en el área de la comunicación de alto impacto.

