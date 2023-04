Pabletes escoge a Tormo Franquicias Consulting para su consolidación en franquicia

La red de peluquerías infantiles referentes en España impulsa este 2023 un ambicioso proyecto de expansión El sector de las peluquerías es uno de los más asentados del panorama nacional, según datos de Stanpa, España es el país de Europa que más peluquerías tiene por habitante, generando una media de 4.500 millones de euros anualmente entre sus más de 50.000 salones. Por lo que es uno de los nichos más consolidados del mundo empresarial, no obstante, la elevaba competencia que se genera únicamente puede solventarse si surgen modelos pioneros o innovadores en cuanto a servicio o público.

En este contexto, surgió Pabletes, una marca especializada en público infantil que combina en un salón, servicios de peluquería y zona interactiva de juegos. Con una trayectoria de 10 años y varias unidades operativas en España en centros comerciales y a pie de calle, la franquicia de Pabletes actualizó en 2022 su imagen corporativa adaptándola a la estructura de negocio juvenil, fresca y cercana.

"Nuestro restyling nos permitió aumentar la experiencia de consumo y satisfacción de los niños y padres y facilitar al franquiciado la puesta en marcha del negocio en su zona de exclusividad", apuntaba José Antonio Gallego, director de Marketing del grupo. El enfoque hacia el franquiciado en Pabletes es pleno, ya que se ha definido como la oportunidad para emprendedores este 2023.

Pabletes trabaja de la mano con el franquiciado, José Antonio apuntaba que: "somos flexibles en la implantación y gestión diaria, por eso, aunque el franquiciado cuente con una guía de franquicia detallada, le acompañaremos en el más simple gesto de desarrollo como, por ejemplo: adecuar los espacios en función de su capacidad económica, campaña de redes sociales para los clientes, posicionamiento de precios, selección del personal, formaciones..." En definitiva, Pabletes ofrecerá un servicio de asesoramiento continuo, lo que la convierte en una marca que mira por y para el franquiciado.

Los profesionales que conforman el equipo directivo de Pabletes han creado una sólida red de salones propios y franquiciados, que funcionan en poblaciones medianas o capitales de provincia gracias a los acuerdos de la central con espacios comerciales.

El modelo de franquicia de Pabletes, según la empresa responsable de su expansión, Tormo Franquicias Consulting, cuenta con las aspectos idóneos para convertirse en la mejor elección de emprendimiento del sector.

En primer lugar, la mínima competencia, se enfoca a un público muy amplio que no está cubierto, en palabras del responsable:"hay muchos salones tradicionales, pero no especializados en niños, por lo que la implantación de la franquicia es rápida y segura".

En segundo lugar, el papel del franquiciado, apuntaba: "el franquiciado tiene voz en el desarrollo del negocio, además de un soporte cercano, cualificado e innovador".

Por último, la mínima inversión requerida, puntualizaba: "es una enseña muy económica, ya que por 26.000€ de media el franquiciado contará con un negocio listo para facturar".

Para más información, consultar sin compromiso al departamento de Tormo Franquicias para facilitarle toda la información sin compromiso.