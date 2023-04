El conejo de la chistera

El jueves pasado a las 8:15 me reencarné en Jesús de Nazaret. Aunque el que escribe es el que firma al pie de página, en realidad yo, Jesús, el que le está distando. Por decirlo así, él es mi coche y yo su conductor, ¿lo pillan? Así que no os metáis con él porque de hacerlo os la veréis conmigo, ¿¡está claro!?

Como no tenía mucho que hacer, me di una vuelta por los pueblos y ciudades de España y de otros países del mundo. Y, con tristeza he comprobado el circo idolátrico que habéis montado en torno a mi sacrificio, ¡puf, pura bazofia, la verdad!

La verdad es que he venido porque, como prometí que volvería y yo siempre cumplo mis promesas, he querido darme una vuelta de incognito para saber por donde tengo que iniciar mi trabajo y cuál es la enfermedad que tengo que curar. Y por lo que he comprobado, casi que iré a nacer otra vez en un pueblito de Israel: por cómo habéis tratado a los judíos a lo largo de la historia y la inquina que todavía sentís por ellos, me parece el mejor lugar para nacer. Así que preparaos y el que avisa no es traidor.

Una cosa tengo que deciros: ”Si en realidad sois mis seguidores, sabiendo que yo era judío, que José y María eran judíos, que yo procesaba la fe de los judíos ¿de qué chistera habéis sacado los cristianos, los protestantes, los testigos de Jehová, mormones, etc. el conejo que idolatrais?