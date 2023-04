Index entrega más de una treintena de viviendas de obra nueva en la Comunidad de Madrid

• No hay dos viviendas Index iguales, con un precio y unos tiempos de construcción imbatibles • Entregadas las dos primeras promociones de 2023 en Boadilla del Monte y Arroyomolinos y en breve comienzan las entregas de la próxima • La Casa Geosolar® ahorra más del 80% en las facturas gracias a sus energías renovables; geotermia y placas solares Index acaba de entregar dos nuevas promociones de Casa Geosolar® de Carbono Positivo en la Comunidad de Madrid, concretamente ‘Las Castañeras’ en Arroyomolinos y ‘Trafalgar’ en Boadilla del Monte, batiendo récords en los tiempos de ejecución y entrega como siempre.

Más de treinta familias que ya disponen de las llaves de los chalets de obra nueva totalmente personalizados. Es el fruto y la satisfacción de muchos meses de esfuerzo y trabajo para optimizar los tiempos al máximo y coordinar la logística y equipos de construcción.

El esfuerzo para cumplir plazos de récord se ve recompensado en el momento más dulce de todo el proceso de construcción y personalización de las viviendas, cuando se entregan las viviendas y comienzan las mudanzas de los clientes a los nuevos hogares.

Más de una treintena de viviendas muy especiales, entre las que no hay dos iguales porque cada cliente y cada familia es diferente y tiene preferencias y prioridades muy distintas.

Casas adaptadas y personalizadas

En todos los casos se trata de viviendas 100% personalizadas a las necesidades, gustos y prioridades de cada familia y cada propietario. Una personalización que es un auténtico reto para los equipos de producción en obra, ya que cada vivienda tiene un solado distinto, azulejos diferentes, grifería, mamparas, carpintería, muebles, pinturas o materiales acorde con las peticiones eclusivas de cada cliente para cada una de las estancias.

Con Index no hay dos casas iguales ya que se pueden elegir todos los detalles, sin embargo, los tiempos de ejecución y entrega de las viviendas son plazos muy ajustados y coordinados al máximo para que la construcción de cada casa y cada promoción sea la prioridad de todos los equipos.

La satisfacción de entregar más de 30 viviendas totalmente adaptadas y personalizadas al más mínimo detalle, es mayor si cabe porque se cumplen al 100% los sueños de cada propietario. Viviendas con una planta completa diáfana en concepto abierto, con cerramientos personalizados, vestidores a medida, cocinas diseñadas por cada cliente,... Entre otras muchas posibiidades que cada familia elige y decide junto a los equipos de arquitectos y técnicos del Departamento de Personalización y Cambios de Grupo Index.

Interiorismo y decoración

La Casa Geosolar® es una vivienda pensada al detalle también gracias al asesoramiento del Departamento de Interiorismo que guía al cliente desde el inicio del proceso de personalización de su nueva casa.

Así, por ejemplo, se puede integrar la iluminación en un espacio o delimitar ambientes con cerramientos. El diseño de interiores de cada vivienda se realiza gratuitamente a la vez que se diseña cada planta y estancia de la nueva vivienda. El consejo profesional de los interioristas va guiando a los propietarios de forma integral desde el primer momento logrando espacios equilibrados, cómodos y modernos.

Casa Geosolar®; ahorro y eficiencia

¿Imaginas pagar un 80% menos en las facturas de luz y gas? ¿Sueñas con no tener gastos de calefacción ni de aire acondicionado? Gracias a las renovables, con la Casa Geosolar® se puede esquivar la inflación de los precios energéticos. Una casa ahorradora y a la venta al mismo precio que las casas tradicionales.

Una vivienda eficiente es aquella capaz de reducir los consumos, pero la Casa Geosolar® de Carbono Positivo de Index va mucho más allá. Además de reducir consumos gracias a su sistema de geotermia y a su suelo radiante, también es una vivienda activa que genera su propia energía gracias a los paneles fotovoltaicos en su cubierta.

Así, produciendo más energía de la que consume, la Casa Geosolar® es una casa capaz de reducir las facturas más de un 80% sobre las viviendas convencionales. Un ahorro que se disfruta desde el primer mes porque la vivienda no cuesta más por ser eficiente o sostenible.