Regresan a Madrid las Jornadas IATI de los grandes viajes que este año celebran su X aniversario

Las #iatiJGV, el evento de viajes más inspirador de España, tendrán lugar el sábado 22 de abril durante todo el día en el Espacio Rastro Madrid. Serán en un formato híbrido: presencial y retransmitido en streaming. El acto de celebración del 10º aniversario será el jueves 13 de abril y el acto de inauguración de las jornadas será miércoles 19 de abril Las Jornadas IATI de los grandes viajes, el evento de viajes más inspirador de España, y que tiene a IATI Seguros como patrocinador principal, regresan a Madrid el 22 de abril. Vuelven a lo grande: celebran su décimo aniversario. Para ello, como novedad y previo a las #iatiJGV tendrá lugar un acto de celebración el 13 de abril con una mesa redonda a cargo de Alicia Sornosa, Daniel Landa y Roberto Sastre, y otro acto inaugural el 19 de abril con varias charlas viajeras.

Este año, el evento volverá a acercar a los asistentes la experiencia de personas que han hecho viajes sensacionales, de varios meses o años en barco, en transporte público, en bicicleta, en furgoneta, en moto, en solitario, en pareja, en familia… Los medios, las aventuras y las posibilidades de viaje son casi infinitas.

Se conocerán las historias de 17 personas que un día decidieron dejar su trabajo, casa, familia… para perseguir su sueño de viajar sin prisas y, algunas, también sin fecha de vuelta. Aprender de sus vivencias y disfrutar escuchando sus anécdotas viajeras son los objetivos de las Jornadas IATI de los grandes viajes.

Así, en estas Jornadas contaremos con trotamundos como Marta Insausti que a los 55 años emprendió una vuelta al mundo en moto en solitario; Yesenia Herrera, que estuvo casi 3 años viajando en bicicleta de Canarias a Bangladesh; o el de la familia de Bel Sirvent y Javier Marven, que en furgoneta llegaron hasta Nepal en tres años; o Ana Huertas y Evaristo Torres, que han dado dos vueltas al mundo: primero en velero durante 6 años y luego en camión durante 9… Estas personas son algunas de las protagonistas de los viajes que se expondrán en las #iatiJGV de Madrid.

Por su planteamiento y temática se trata de un evento único que pretende mostrar que los grandes viajes no son terreno exclusivo de nadie. Al contrario de lo que muchos piensan, para emprender viajes largos no hay que ser ni demasiado aventurero ni rico ni joven ni hablar idiomas: recorrer el planeta durante varios meses es una posibilidad al alcance de todos. De todos los que se lo propongan y lo preparen, claro está.

Organizadas desde 2013 por Itziar Marcotegui y Pablo Strubell (responsables de Un gran viaje, el libro, podcast y web de referencia de los viajes de larga duración), las #iatiJGV cuentan con el patrocinio principal de IATI Seguros de viaje y el patrocinio de Forclaz by Decathlon, Lonely Planet, LATAM Airlines, Leatherman y la Revista Viajar.

Serán en un formato híbrido: presencial y retransmitido en streaming desde el Espacio Rastro Madrid. En mayo, las #iatiJGV estarán en Bilbao y, en junio, en Barcelona. Toda la Información de horarios, fechas, oradores y compra de entradas en jornadasIATIgrandesviajes.es

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATISeguros.com es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.