Geles quemagrasa efecto frío y calor con Mi Rebotica

La celulitis tiene algo bueno: está democratizada y afecta a 8 de cada 10 mujeres. Eso no significa que no tenga solución ni mucho menos. La selección de productos que Mi Rebotica ofrece para combatirla consiste en una gama muy completa de geles quemagrasa efecto frío y calor, que se complementan para ofrecer el mejor tratamiento a esta afección que tanto hombres como mujeres pueden padecer.

Las soluciones de Mi Rebotica Las cremas para la celulitis son una eficaz respuesta a este problema que aqueja a muchas mujeres que notan que la pérdida de peso no modifica el aspecto de su piel.

La crema anticelulítica se aplica con el objetivo de reducir la apariencia de la celulitis, que es un tipo de grasa que se acumula debajo de la piel, en zonas como los glúteos, las piernas y el abdomen. Algunas de estas cremas contienen ingredientes que ayudan a la circulación sanguínea y reducen la inflamación, lo que también ayuda a mejorar la apariencia.

Mi Rebotica cuenta con una gran variedad de cremas con activos de capacidad reductora. El efecto hiperémico y lipolítico de estas, funciona con efecto calor, combinado con ingredientes como fucus, guaraná, pomelo, cafeína y carnitina, que aportan a la recuperación de las zonas tratadas.

Con posterioridad, se aplica una crema anticelulitis con efecto frío, que tiene propiedades drenantes y es el complemento ideal del tratamiento en caliente.

Para aquellas personas que sufren hipertensión o hipersensibilidad, la firma ofrece tratamientos alternativos a base de lociones de alta tolerancia.

Cómo eliminar la celulitis Los fabricantes de Mi Rebotica son conscientes de que un producto por sí solo no elimina la celulitis. Una buena aplicación, complementada con una adecuada alimentación y actividad física son fundamentales para lograr buenos resultados. Por eso, los consejos que los especialistas de la firma destacan son útiles para combatir eficazmente la celulitis.

Lavar y secar bien la piel antes de aplicar la crema es importante, como también lo es masajear la crema suavemente con movimientos que favorezcan la circulación sanguínea.

Con ejercicios circulares ascendentes, el movimiento y la presión ayudan a activar la circulación. Dejar secar la crema antes de vestirse también es de gran ayuda. La exfoliación promueve la renovación celular y permite una mejor absorción de las cremas.

Los complementos alimenticios o nutricosméticos son una buena opción para potenciar los efectos de estos productos. MR Drenante es uno de ellos: se trata de un concentrado a base de plantas con propiedades diuréticas y depurativas.