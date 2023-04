La nueva gama de portátiles reacondicionados de Jet Computer, New Refurbished

Una de las tendencias actuales en el mundo de la informática es la de adquirir portátiles reacondicionados, un concepto que engloba a los computadores portátiles reformados o renovados para su puesta en venta.

La empresa Jet Computer se especializa en la venta de este tipo de portátiles, con la diferencia de que implementan un sistema de auditoría basada en el sello de calidad ISO 9001 para asegurar la máxima satisfacción del cliente. De esta manera, los clientes tienen la oportunidad de utilizar un portátil de gran rendimiento mientras contribuyen con el cuidado del medioambiente.

El catálogo online de Jet Computer incluye varios portátiles New Refurbished de excelente calidad La nueva gama de portátiles New Refurbished disponible en Jet Computer destaca por sus acabados innovadores, dando como resultado un equipo prácticamente nuevo en su totalidad. Esto garantiza una experiencia de usuario única, por lo que no existe demasiada diferencia entre adquirir una portátil reacondicionada y comprar una nueva.

Para los clientes que buscan un equipo con procesador Core i7, el portátil HP EliteBook 850 G5 está disponible a un precio de 549,95 €, tiene un disco duro de 256 GB SSD y 8 GB de memoria DDR4 SODIMM. Por su parte, la DELL Latitude 5490 A+ posee un procesador Core i5, un disco duro de 256 GB NVME SSD y 8 GB de memoria DDR4 SODIMM, a un coste de 419,95 €.

En ambos casos, se trata de portátiles New Refurbished con calificación A+, lo que significa que han sido pintados y dejados en perfecto estado, tal y como se encontraban cuando salieron de la fábrica. Esto representa una ventaja, debido a que son equipos 100 % testeados que aseguran un rendimiento óptimo y se caracterizan por sus precios asequibles.

Beneficios de los portátiles New Refurbished Uno de los grandes beneficios de los portátiles New Refurbished es que representan una oportunidad para adquirir un equipo profesional de grandes prestaciones sin necesidad de realizar una gran inversión. En ese sentido, los equipos atraviesan un exhaustivo proceso de control, con el objetivo de sustituir las piezas desfasadas, actualizar sus componentes o cambiar la carcasa si presenta algún defecto.

Por otra parte, inclinarse por portátiles New Refurbished contribuye a la protección del medioambiente, debido a que esta alternativa disminuye el impacto que supone la fabricación masiva de computadores nuevos. En varios países del mundo, el consumo de productos reacondicionados es una tendencia que busca prevenir los efectos del cambio climático.

Después de ser revisados, reparados y reembalados por la empresa fabricante o intermediaria, los portátiles New Refurbished están listos para ser puestos a disposición de un cliente nuevo. Desde la página web de JetComputer, los usuarios pueden revisar las opciones disponibles en el catálogo y seleccionar el equipo adecuado para sus necesidades.