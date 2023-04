La variedad de métodos de detección de fugas de forma urgente, con No Más Fugas

Las fugas de agua en el hogar son un problema que se presenta con relativa facilidad, y si no se reparan de forma oportuna, pueden ocasionar graves daños a futuro. En algunos casos, pueden ser fáciles de divisar, pero en otros, es bastante complicado detectar y localizar su ubicación.

Muchas de estas situaciones requieren un servicio especializado en detección de fugas de agua, capaz de encontrar esas averías de difícil localización. En Cádiz, una de las mejores alternativas en este ámbito radica en No Más Fugas, cuyos diversos y avanzados métodos permiten detectar todo tipo de fugas de forma urgente.

Detección precisa de fugas sin afectar las estructuras de la propiedad No Más Fugas es una empresa que cuenta con maquinaria sumamente avanzada, operada por profesionales con larga experiencia en la detección de fugas de agua. Esto les permite localizar todo tipo de fugas en su ubicación exacta, sin necesidad de romper las tuberías ni causar daños estéticos en la vivienda.

Su tecnología les permite aplicar diferentes métodos de detección de fugas según la complejidad del caso. El primero es la detección mediante geófono, un dispositivo parecido a un detector de metales, que permite detectar fugas por medio de las vibraciones de sonido en el piso, sin tener que romperlo o excavarlo.

Otro mecanismo es la detección mediante gas traza. Esto consiste en introducir una mezcla de gases en las tuberías, los cuales escaparán por cualquier fuga existente. Un sensor especial permite detectar la ubicación de estos escapes, y el nivel de gravedad de la fuga según el volumen de gas que escapa.

Por otro lado, están las cámaras termográficas, las cuales, mediante un escaneo rápido en una zona determinada, permiten detectar errores como filtraciones de agua, fugas de aire, errores de aislamiento, roturas de tuberías de agua caliente y varios otros problemas. Finalmente, está la detección con equipo correlador, ideal para examinar largas extensiones de terreno con una lectura precisa, especialmente, cuando el ruido ambiente dificulta el análisis con geófonos.

Un avanzado sistema de reparación para cualquier fuga de agua A la par con todos estos métodos de detección, No Más Fugas se caracteriza por un servicio eficaz y especializado en la reparación de estos problemas. Sus profesionales están formados para atender y reparar fugas en diversas instalaciones, como viviendas, edificios, fábricas, piscinas, comunidades de propietarios e incluso en redes de calefacción o sistemas contra incendios.

Para ello, utilizan un avanzado sistema de resinado de tuberías, el cual permite reparar los daños reutilizando las tuberías antiguas. De este modo, se ahorra tiempo y costes en el trabajo, a la vez que se respeta la sostenibilidad del medioambiente, por medio de una técnica que garantiza resultados eficaces.

Con este mecanismo, reconstruyen el interior de las tuberías con una resina que las deja como nuevas, sin necesidad de abrir zanjas o realizar obras extensas y tediosas en la propiedad. Además, las tuberías se limpian y restauran a fondo, para evitar futuras obstrucciones o corrosión en los conductos.