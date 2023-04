Enigma Exprés lanza Goya; La Ruta del Sordo, uno de sus juegos de street escape

Los juegos de escape consisten en retos de escapismo donde los participantes deben superar una serie de pruebas para salir de una habitación. Los escenarios pueden ser reales o imaginarios, dependiendo de la logística que se habilite para tal fin por parte de la compañía organizadora.

La firma especializada Enigma Exprés explica que la adrenalina sube porque para superar los retos o enigmas del juego los participantes tienen un tiempo estipulado. Desde el 2018, estos juegos han tenido una demanda importante, lo que ha estimulado la oferta con lanzamientos innovadores como Goya: La Ruta del Sordo.

La propuesta innovadora de street escape Escogida por algunos medios de comunicación de gran renombre como el juego de escape número 1 que nadie se puede perder en Madrid, "Goya: La Ruta del Sordo" es la apuesta de esta compañía integrada por profesionales a la vanguardia de lo que es tendencia en el mercado. Este juego introduce a los participantes en un viaje en el tiempo que los lleva hasta los acontecimientos del 2 de mayo de 1808. Para concretar el escape, deberán enfrentar una serie de desafíos con los que podrán cambiar el curso de la historia.

Explicando el juego en detalle, los jugadores se colocan en la escena de los acontecimientos históricos de ese día, cuando Napoleón ocupó España. En ese momento, la Familia Real había sido tomada como prisionera. El Infante Francisco de Paula es el único en libertad y parte del reto es sacarlo del país lo antes posible.

Los participantes deberán incorporarse a la conspiración en contra de los planes napoleónicos en un contexto donde el pueblo ya no aguanta más. La tensión que se siente en el aire y la amenaza del estallido de un levantamiento elevan la adrenalina hasta el límite. “Cualquier cosa puede ocurrir”, dicen los portavoces de la firma.

No es solo un juego para divertirse Interesados en aportar un valor añadido a sus dinámicas, el equipo street escape adelanta que en Goya: La Ruta del Sordo no solo hay diversión. La dinámica está diseñada para que las personas conozcan de manera experiencial la historia de Madrid y la de Goya como un personaje histórico.

La empresa lo califica como un juego de escape callejero en su más genuina esencia, pero con un carácter totalmente revolucionario. Desde su lanzamiento se ha convertido en una actividad muy solicitada por empresas, centros educativos, agencias de eventos y compañías de incentivos. También ha sido una actividad para disfrutar entre amigos y en reuniones familiares.

El equipo de street escape asegura que este juego es totalmente diferente a lo que se ha visto hasta ahora en este tipo de actividades. Los participantes deberán hacer gala de su astucia e inteligencia para resolver los acertijos. La firma lo cataloga como una experiencia única y emocionante.