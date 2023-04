Las ventajas de contar con Mestética para adquirir productos de estética

Una de las cuestiones fundamentales a la hora de brindar un servicio de excelencia a los clientes de un centro de estética es la elección de los productos que se usan en los tratamientos. En este aspecto, es importante que cubran las necesidades de los pacientes sin afectar su salud, por lo que deben haber atravesado estrictos controles de calidad. Para ello, la empresa con más de 25 años en el sector de la belleza, Mestética, trabaja con las más reconocidas marcas del rubro para ofrecer a los profesionales productos de estética que garantizan resultados desde la primera aplicación.

Variedad de productos de estética de primera calidad Mestética es una compañía establecida en Castilla y León dedicada a la distribución y asesoramiento de cosméticos para centros estéticos y médico-estéticos. De esta manera, su catálogo incluye una amplia gama de productos de estética de las marcas líderes del mercado como AINHOA, firma destacada por su completo abanico de skin primers creados para potenciar los resultados de cada tratamiento facial. A su vez, los especialistas podrán adquirir productos de uso profesional para peluquería y estética como ceras y sus complementos, accesorios desechables y artículos para manicura, pedicura y depilación láser.

Por otro lado, es posible encontrar toda la línea de tratamiento de Mesoestetic y los productos antiaging Glaceé, entre los que se pueden destacar el contorno de ojos, los sérums hidratantes y antiarrugas, además de las mascarillas nocturnas y las cremas de limpieza facial, entre otros. Asimismo, otra de las marcas que ofrece Mestética es Me and Me, la cual ha sido diseñada exclusivamente para los primeros 1.000 días de la maternidad, por medio de fórmulas sin disruptores endocrinos y certificadas ecológicamente.

¿Por qué comprar productos de estética en Mestética? Mestética no solo trabaja con las marcas de productos de estética más reconocidas del sector a nivel nacional e internacional para garantizar el éxito de los tratamientos de cabina, sino que permite que los pacientes puedan llevar a sus hogares todos los cosméticos necesarios para mejorar o mantener dichos resultados. Asimismo, la firma cuenta con un equipo de expertos que se encarga de formar a los profesionales estéticos en el uso de los productos, detallando todo sobre su aplicación y las posibles contraindicaciones para transmitir seguridad a los clientes.

Así, Mestética permite ganar competitividad dentro del mercado a los centros estéticos y médico-estéticos, a través de un amplio stock que permite la posibilidad de devolver la compra sin costes en el caso de que ocurra alguna incidencia.

Por lo tanto, quienes busquen mejorar la venta cruzada a sus clientes con productos de estética confiables, pueden acceder a la web de Mestética y contactar con sus agentes de atención al público.