¿Por qué se debe celebrar el arte?

El arte es un rasgo cultural de la humanidad que ha vinculado, conectado y compartido emociones universales. Lo que experimentan las personas cada día, individual y colectivamente, les da forma. Esta transformación ha sido plasmada por los medios artísticos desde el Paleolítico. Dentro de sus límites, el arte transmitía contenidos llenos de significado para las personas. Religioso, moral, histórico, geográfico, social o tecnológico, la importancia del arte radica en difundir información crucial para la evolución de la sociedad. A veces actúa como un maestro, otras es el crítico más duro de todos. Sin embargo, el desarrollo cultural depende de las creaciones artísticas, y he aquí tres puntos principales para saber por qué:

Significado espiritual Desde las primeras etapas de la evolución de la humanidad, las personas han expresado sus creencias y rituales a través del arte. Era el objetivo principal de las pinturas rupestres y las pequeñas esculturas descubiertas por los arqueólogos en yacimientos antiguos. La práctica continuó durante miles de años a través de la Antigüedad, el periodo bizantino, la Edad Media y el Renacimiento.

Aunque el arte contemporáneo se ha alejado en su mayoría de los temas religiosos, la espiritualidad está relacionada con las creencias más profundas, las prácticas espirituales y las esperanzas en una entidad, sea quien sea. Como es una parte crucial del progreso de la humanidad, las personas se identifican con el arte y reconocen su significado espiritual. Lo reconocen porque el arte se dirige a la mente y al espíritu. Independientemente de lo lejos que haya llegado la sociedad, necesitan conocer y comprender su pasado para poder alcanzar el futuro.

Expresión cultural La cultura engloba todo lo relacionado con el comportamiento social, histórico, etnográfico y artístico. A través del arte los humanos han aprendido mucho sobre sus antepasados, las normas y cómo ha evolucionado la sociedad a lo largo de los siglos. El arte es un medio profundo para expresar la cultura en su conjunto, que proporciona una visión global de los hábitos, miradas, normas y autoridades. También es el mayor crítico. Si la sociedad falla en algo, el arte está ahí para concienciarla.

Desde este punto de vista, el arte es a la vez inspirador y liberador. Una colección de arte rica y variada muestra múltiples perspectivas sobre un problema. El arte puede ampliar horizontes, abrir las mentes y provocar la reflexión. Como expresión cultural, el arte en todos sus soportes no tiene igual.

Conciencia mundial Una visita a una galería no solo tiene que ver con el arte, sino que remite a un apasionante viaje cultural que muestra diversos acontecimientos que suceden en todo el mundo. A las personas les encanta ver exposiciones de arte cuyos creadores proceden de África, América, Australia y otros lugares lejanos. Es una comunicación sin palabras en la que intercambian mensajes y pensamientos. El icónico artista Pablo Picasso arroja luz sobre la trágica historia de Guernica. Del mismo modo, los artistas contemporáneos hablan tanto de los acontecimientos positivos como de los negativos que tienen lugar en todo el mundo.

