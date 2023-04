Vuelve el formato de disco clásico con la fiesta Puro Vinilo Space por Space of Sound, Phil Weeks será la estrella a los platos

El vinilo ha vuelto, y no como una moda pasajera, sino para quedarse y aportar calidad y textura a la música en directo. ¡Todo esto en la fiesta Puro Vinilo Space!

La fiesta de música electrónica de Space of Sound vuelve más renovada y vintage que nunca gracias al vinilo. Aunque sea un formato antiguo, el vinilo pesa sobre el digital por la diferencia de calidad entre ambos. Una diferencia que depende de la apreciación del público y de la maestría y destreza del DJ. El talento y la habilidad del artista brilla igual cualquiera que sea la tecnología que utiliza, aunque los más puristas alegan que la potente y cálida imperfección analógica que emana de unos platos tradicionales supera al frío sonido digital.

El vinilo no solo supone una diferencia de calidad para el DJ, sino que además, probablemente, la selección de la música y discos posibilita que sea mucho mejor que la selección de música en digital, por el simple hecho de que las producciones en discos de vinilo han pasado muchas más cribas que aseguran un buen producto.

Pero pinchar en vinilo no solo supone una exquisita calidad de sonido y de selección musical. En estos momentos se está demostrando que todo lo que rodea al vinilo es un arte. En el momento 'directo', las nuevas generaciones, que no lo han vivido tanto ni tan cerca, disfrutan viendo como el DJ toca, no toca, saca un disco, lo manipula, lo quita…

Aunque el gran inconveniente entre la elección de un método para pinchar u otro parece ser la diferencia de coste. El artista Dyca asegura que la diferencia no es tan elevada como todo el mundo piensa. Explica que un buen equipo de ambos formatos tiene unos costes similares, y que si los artistas digitales pagasen por todos sus temas, igual que los artistas de vinilo lo hacen por sus discos, la diferencia apenas existiría. El problema no es el equipo, es cómo se consigue.

El DJ Dyca pinchará en la fiesta Puro Vinilo Space, actuación por la que muestra un gran entusiasmo: "Cuando me han llamado he pensado que iba a tener la suerte de actuar en el que probablemente sea el mejor club para poder pinchar en vinilo", comenta Dyca. El artista ha adelantado que su sesión irá más enfocada al techno, un techno algo más oscuro y ácido que el del resto de sus compañeros, pero que no puede asegurar nada aún, porque hasta que uno no está a los platos y ve a la gente no sabe al 100 % lo que va a hacer.

El cabeza de cartel será Phil Weeks, y entre los artistas que lo acompañarán en Puro Vinilo Space destacan Dyca, JL Magoya, Javier Coello y Tief, entre otros. Una sesión de 12 horas para vivir la música de vinilo en directo en esta fiesta tan icónica de los domingos madrileños.