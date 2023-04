'¿Lo estás haciendo bien? 50 errores más habituales que comenten los deportistas', el libro de ADN Ciclista

Tanto los practicantes ocasionales como los profesionales del ciclismo cuentan con ADN Ciclista, una plataforma online para brindar a los apasionados de este deporte las recomendaciones más efectivas con el fin de mejorar su técnica y rendimiento. En su obra libro de ADN ¿Lo estás haciendo bien? 50 errores más habituales que comenten los deportistas, el líder de esta empresa, Ricard Perez, ofrece una guía práctica muy amena para entender conceptos sobre ciclismo y avanzar en la ejecución de este deporte con seguridad y excelencia. El entrenamiento personalizado y más información de valor están plasmados en la obra, disponible en formato digital y en versión impresa.

Una lectura de calidad y entretenida Desde la página web de ADN Ciclista, los usuarios podrán descargar una demo gratuita con 4 de los 50 capítulos del libro, para iniciar una lectura divertida, que atrapa a los lectores con imágenes y frases de dibujos animados o personajes de películas para recrear distintas realidades.

El rigor de un entrenamiento óptimo es representado con humor, mediante referentes como personajes de Alicia en el País de las Maravillas, Popeye y Matrix, hasta personalidades de la historia como Cristóbal Colón y Mozart.

“Se trata de una lectura muy ligera que no solo aporta información sobre el deporte, sino que está repleta de curiosidades y anécdotas. Cada error se explica a través de una historia iniciando el capítulo con una curiosidad no relacionada con el deporte para poco a poco ir enlazando esa historia con un error que cometen los deportistas y ofrecer un consejo”, destaca Ricard.

Al ser de muy fácil lectura, la propuesta editorial de ADN Ciclista es ideal incluso para las personas que no leen frecuentemente, pero están interesadas en mejorar su enfoque.

Plan de entrenamiento El conocimiento que Perez plasma en su libro, como ciclista y entrenador con 20 años de experiencia, está dirigido a revelar a los deportistas lo que deben hacer para mejorar y por qué deben hacerlo, a través de argumentos científicos. Todo ello está basado en la experiencia de su empresa, creadora de su propio programa de entrenamiento y de una app a través de la cual los participantes en esta preparación online puedan contactar en cualquier momento con su entrenador, resolver sus dudas y mucho más.

Tanto el libro ¿Lo estás haciendo bien? 50 errores más habituales que comenten los deportistas como el plan de entrenamiento, constituyen el sistema ideal de trabajo para los ciclistas que desean superarse a sí mismos cada día. Los nuevos conocimientos como entrenamiento invisible, la supercompensación, el sobreentrenamiento, el entrenamiento en ayunas, la suplementación o el umbral anaeróbico están disponibles en esta nueva obra de ADN Cicilista, perfecta para regalar el próximo 23 de abril.