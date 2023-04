Beneficios de la impresión digital que brindan las máquinas KERAjet

Con el objetivo de ofrecer a las personas y a las empresas una alternativa de estampación textil más eficiente, económica y amigable con el medioambiente, la industria gráfica ha diseñado dispositivos de impresión digital que conservan la calidad de las prendas y la resolución de las imágenes. Es por esto que la empresa de soluciones tecnológicas para las artes gráficas, KERAjet, ha dispuesto en su catálogo un grupo de impresora, capaces de estampar telas en diferentes formatos, lo cual supone una serie de ventajas para aquellas personas y empresas del sector que desean mejores resultados en sus productos.

Impresión digital en tela En la actualidad existen dos técnicas de impresión digital en tela. La primera de ellas requiere de una hoja de papel o una lámina transparente en la que se imprime previamente el diseño, para luego traspasarse a la tela por medio de una máquina de conducción térmica. Esta técnica es muy efectiva para impresiones sobre tela en áreas pequeñas y para productos textiles ya terminados como prendas de vestir.

La segunda técnica está diseñada para abarcar áreas de impresión de gran formato y no requiere de papeles extra, ya que no funciona por conducción de calor. Esta técnica utiliza dispositivos compuestos por cabezales que inyectan la tinta directamente en la tela, proporcionando una imagen con mayor resolución y vivacidad. Esto le permite a los dispositivos generar impresiones más fieles a la imagen original y utilizar insumos textiles de diferentes texturas y calibres como telas de algodón, poliéster, seda, etc.

Máquinas KERAjet para estampación textil KERAjet cuenta con un amplio catálogo de máquinas de impresión digital capaces de abarcar un área de impresión de 1.8 a 3 metros de ancho. Estos dispositivos, además, cuentan con un sistema de cabezales con 8,12 y 16 unidades, capaces de reproducir imágenes con una resolución de 600 a 1.200 dpi. Esto permite acelerar el proceso de impresión sin restar calidad y eficacia al producto final. Las máquinas de KERAjet tienen una capacidad de impresión de aproximadamente 1.000 m por hora, garantizando el funcionamiento eficaz del dispositivo durante todo el proceso de impresión.

Los interesados en adquirir máquinas de impresión digital textil y mejorar sus flujos de trabajo, solo deben acceder a la página web de KERAjet, revisar su catálogo y elegir el dispositivo que mejor se adapte a sus necesidades corporativas. Con estas máquinas, KERAjet espera que cada vez más empresas del sector de las artes gráficas puedan proporcionar a sus clientes una alternativa de impresión mucho más efectiva y económica que otras técnicas de estampación tradicional.