La importancia de DataMarket para el cálculo de IPC en tiempo real

DataMarket es una plataforma en la que se puede adquirir información organizada en Datasets, de alta calidad y de forma muy sencilla para el usuario. La compañía asegura que sus datos provienen de distintos sitios de la Internet, desde donde los extraen, procesan, verifican, depuran y organizan en los Datasets.

Desde esta plataforma se puede obtener información actualizada sobre el tráfico automotor, viajes en tren, noticias económicas, ofertas en servicios móviles, fibra óptica o TV. También se puede acceder para conocer ofertas de empleo, venta de coches de ocasión, boletines oficiales, informes de meteorología u otros datos a la carta.

Asimismo, e Índice de Precios de Consumo (IPC) es uno de los indicadores más importantes de la economía. De su comportamiento dependen las políticas sociales de los entes del estado y las decisiones que deben tomar las empresas con respecto a sus productos. Con el cálculo de IPC en tiempo real, serán más acertadas las decisiones que se tomen.

Cálculo del IPC en tiempo real Los representantes de DataMarket indican que para hacerlo es importante contar con los datos necesarios, verificados y totalmente vigentes. Eso es precisamente lo que aporta esta firma especializada. Con una suscripción, las empresas o cualquier particular pueden hacer modelos predictivos, dashboards y tomar decisiones en función de esos datos.

Con la suscripción a los servicios de DataMarket no solo se tiene acceso a datos actualizados sobre el comportamiento de la economía. También se pueden obtener números históricos que servirán para elaborar patrones cíclicos de comportamiento en los indicadores objeto de estudio. Lo más importante es que siempre se trata de información totalmente validada y obtenida de fuentes confiables.

Datos que pueden servir para calcular el IPC Uno de los Datasets más interesantes para calcular el IPC es el de Productos de Supermercado. Es un análisis del comportamiento de los precios que incluye datos como categoría del producto, nombre del producto y fecha de extracción de la información. La data es tan detallada que incluso aclara si el precio de un bien determinado es producto de una oferta ocasional.

Otros ítems útiles para estos cálculos son los boletines oficiales. El Dataset contiene 17 de estos comunicados emitidos por los gobiernos de cada comunidad autónoma. También contiene los de los parlamentos autónomos, el Boletín Oficial del Estado (BOE) y los provenientes del Congreso y el Senado. Algunos pueden contener anuncios sobre decisiones que pueden afectar el comportamiento de los precios.

Obviamente, el Dataset correspondiente a las noticias económicas es fundamental para estos cálculos. En la carpeta se pueden conseguir no solo los datos sino la naturaleza de los mismos, incluyendo autores, fecha de publicación y dirección URL original. DataMarket afirma que como son números actualizados cada 24 horas permiten el cálculo del IPC en tiempo real.