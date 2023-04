¿De qué manera eliminar los ácaros de la mano de Euroallergy.com?

Los ácaros del polvo son organismos microscópicos que viven en casi todos los hogares y son los responsables de causar varias alergias, moqueo, irritación de la piel y problemas respiratorios. Estas criaturas microscópicas abundan sobre todo en otoño y verano debido a que suelen reproducirse más durante épocas de humedad y calor.

Los ácaros del polvo tienen una gran concentración en elementos acolchados de la cama, como colchones, almohadas, mantas, nórdicos y edredones. Allí, anidan y se reproducen rápidamente, ya que encuentran el hábitat perfecto para su desarrollo. Dado que las personas pasan muchas horas durmiendo y las vías respiratorias están en contacto con los elementos de la cama, es esencial usar fundas antiácaros para colchones, almohadas, mantas y nórdicos de calidad para protegerse y no inhalar grandes cantidades de alérgenos durante la noche.

Para evitar la acumulación excesiva de ácaros, se pueden utilizar los productos antiácaros que ofrece la tienda euroallergy.com.

Así se eliminan los ácaros Según datos del Asthma and Allergy Foundation of America (AAFA), la alergia a los ácaros del polvo afecta a 90 millones de personas en Europa, Japón y América del Norte. Solo en la cama, una persona puede estar en contacto con 1,5 millones de ácaros, creando la necesidad de eliminar el exceso de estos microorganismos para mejorar la salud de quienes habitan en un hogar. En este sentido, existen formas simples para eliminar los ácaros que incluyen lavar los textiles con agua caliente, ya que en una temperatura mayor de 60º centígrados estos organismos mueren y los alérgenos se eliminan de forma totalmente natural.

De la misma forma que los textiles, las estanterías con libros y todos los lugares donde se acumula el polvo son un punto de crecimiento común para los ácaros. Por estas razones, se debe aspirar regularmente el suelo y los muebles, así como reducir la acumulación de polvo.

Por otra parte, las personas pueden adquirir productos como almohadas y fundas de colchones antiácaros o purificadores de aire de buena calidad para facilitar las tareas de saneamiento en el hogar.

Productos antiácaros de Euroallergy.com Son pocas las tiendas que se dedican exclusivamente a vender productos para disminuir o eliminar alérgenos. Por esta razón, Euroallergy.com se ha posicionado como una de las más importantes en el país.

La tienda ofrece productos fabricados por ellos mismos en España. Además, dispone de certificados del Centro Europeo de la Investigación de la Alergia (ECARF) que avalan su calidad y eficacia.

Entre los productos antiácaros comercializados por Euroallergy.com se encuentran almohadas antiácaros, fundas antialérgicas para almohadas, colchones, cunas, edredones, purificadores de aire, mascarillas antialérgicas, spray y antiácaros eléctricos por medio de ultrasonido. Todos los productos de la tienda son ecológicos, seguros y no emiten ningún químico o sustancia nociva para la salud.

Asimismo, cabe destacar que la empresa testea todos sus productos en laboratorios especializados para comprobar la disminución del riesgo a alergias. Para obtener la máxima eficacia, los especialistas recomiendan adoptar más de una medida para luchar contra los ácaros. Además, se debe atacar el problema primero en las habitaciones, ya que es el lugar donde las personas pasan la mayor parte de su tiempo.