‘Trampalluso’, una obra honesta dirigida a la gente de buena voluntad, independientemente de su sensibilidad, ideología o situación social

Los acontecimientos sociales, políticos y estéticos de cada día han sido el motor de la inspiración de Trampalluso, una obra que su propio autor defiende como honesta y dedica a todo esa gente de buena voluntad, “independientemente de su sensibilidad respecto a la importancia y responsabilidad que tenemos como ciudadanos al elegir a nuestros gobernantes y, por tanto, nuestros líderes sociales”, confiesa.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector encontrará en esta obra lo que su propia sensibilidad le deje ver. “La obra la interpreta el lector de acuerdo a sus convicciones, teniendo en cuenta el título de la obra que, a mi juicio, por sí solo, tiene un significado oportuno. Quizá, o quiero pensar, al tratarse de un tema de actualidad con cierta estética política pueda sorprender”, explica el propio autor.

Sinopsis Conceptos de libertad, verdad, nobleza, dignidad, de lo bueno e, incluso, del bien común; valores como la honestidad, la solidaridad y todo aquello que razonablemente se puede acordar como deseable para la civilizada convivencia ciudadana se tornan resbaladizos y, tal como «lecho de Procusto», parece que «conviene» relativizarlos y reinterpretarlos, cuando no ignorarlos, consiguiendo difuminar su sentido.

Ya no se distingue la verdad de la mentira, pudiendo ocurrir que no importe realmente. Tanta es la confusión.

La mentira se ha instalado en las vidas de todos, al menos, en la vida pública. La sobresaturación de información se recibe mezclada con inquietantes bulos, los cuales son difíciles de identificar, entre otras cosas, por el tiempo que llevaría su comprobación.

Surcar las aguas ignotas de un relativismo desvirtuado, donde todo vale, pero ¡ojo!, esto no es baladí. Parece, además, que se aplica sin pudor aquello de «el fin justifica los medios» y esto no es muy saludable para poder discernir la claridad entre tanta oscuridad.

Este ensayo pretende dejar constancia de datos y hechos concretos referidos a la confusión creada por políticos de primer nivel y, sobre todo, intenta decir que hay que ver las cosas desde la conciencia y consciencia, así como desde la estética. Sin embargo, no es menos importante que se preste atención a los hechos y no solo a lo que se cuenta. «Por sus obras los conoceréis» (Evangelio de San Mateo, 7:16-7:20).

Autor Ciudadano español, residente en Madrid desde el año 1967, natural de la provincia de Cádiz, casado y dos hijos, jubilado, con sensibilidad social, responsable.

Libre, feliz y generoso como para querer compartir sus ideas, sensibilidad y experiencia con la sociedad que lo acogió y educó, como muestra de agradecimiento. Agradece a todos/as, incluso a aquellos/as que abrazan otros valores y distintas sensibilidades, porque si está aquí, ahora, vivo y disfrutando de la vida, es debido a sus experiencias de vida. Y esto tiene que ver con todas aquellas personas y circunstancias que hacen posible la realidad y la sensibilidad que ahora desea compartir.

Lo importante, a su juicio, es el texto, no el autor. Porque lo que quiere compartir es su experiencia, el mundo de su vida.