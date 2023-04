Los efectos de colapso del Silicon Valley Bank y consejos para los inversores, con Michael Kamerman

El reciente colapso del Silicon Valley Bank (SVB) ha tenido un impacto en la economía global, acarreando una cierta pérdida de fe en el USD y la búsqueda de activos alternativos como el INR y, en algunos sectores, las criptomonedas. La caída del SVB remarcó la importancia de diversificar las inversiones y de ser conscientes de los riesgos asociados a los mercados vinculados a las nuevas tecnologías. Algunas stablecoins, como Bitcoin y Tether se vieron favorecidas, mientras que USDC tuvo que realizar grandes ajustes para recuperar su paridad con el dólar estadounidense.

Casos como el de USDC dieron pie a que criptodivisas menores se vean beneficiadas, como por ejemplo Shiba Inu (SHIB), que representa, junto a otros activos vulnerables, un 30 % de las reservas en los exchange más utilizados actualmente. En este contexto, el CEO de la plataforma de trading Skilling, Michael Kamerman, comparte su visión al respecto tras la caída del SVB.

¿Cómo puede impactar en la economía global la caída del Sillicon Valley Bank (SVB)?

"Recuerdo bien el colapso de Lehman, y esto no es muy diferente. La Fed no mantuvo adecuadamente los parachoques que pusieron en su lugar después de la crisis bancaria de 2007, y están pagando el precio por ello. Los grandes bancos saben que van a ser rescatados, así que consideran estos ciclos un coste de hacer negocios para obtener ganancias anormales durante los buenos tiempos. El efecto es la pérdida de fe en el USD. Esta semana, 16 países acordaron comerciar en INR, y hay presión de varios estados productores significativos de petróleo para alejarse del USD como moneda de referencia. Los activos alternativos fuera de las acciones y el USD, tanto las monedas como otras formas de valor, se beneficiarán del fracaso de la Fed. En la última semana, Bitcoin ha subido un 30%. Lo atribuiría únicamente a la crisis bancaria en los Estados Unidos, donde la Fed todavía no ha desarrollado una solución sostenible para los bancos grandes y regionales."

¿La tecnología blockchain y las criptomonedas pueden ayudar a afrontar las consecuencias de la volatilidad de los mercados o solo funcionarán bajo los mismos principios?

"Es necesario mantener una clara distinción entre blockchain y los activos criptográficos. El primero es una tecnología revolucionaria, mientras que el segundo se ha convertido en un instrumento especulativo. Las criptomonedas no resolverán la exposición de los ahorros y las pensiones a fallas sistémicas en la banca. Si (o cuando) las grandes instituciones trasladen sus activos a los registros distribuidos con una transparencia completa, quizás podremos evaluar su salud estructural de manera más precisa. Esta transparencia creará miles de Hindenburgs para derribar a cada Adani."

¿Qué recomendaciones darías a los inversores que operan en el mercado en estos momentos de incertidumbre?

"Realiza tu investigación lo más profundamente que puedas. Conviértete en experto en uno o dos mercados o activos. No sigas a la multitud a menos que tengas tus propias pruebas para justificar su dirección. Lee tanto como puedas, y luego permite que tu cerebro y tus instintos determinen tu línea de investigación. Hay acciones y sectores que se recuperan mucho más rápido que otros, y son fáciles de encontrar después de caídas recientes. De igual manera, hay burbujas creadas en otros instrumentos que son 'refugios seguros' durante tiempos volátiles en las acciones y las principales monedas."

¿Qué herramientas o indicadores se utilizan para medir la volatilidad del mercado y tomar decisiones informadas en una estrategia de trading?

"Las herramientas más utilizadas por los operadores activos para medir la volatilidad son los cambios en el indicador de tasa media real (ATR) y el indicador de fuerza de la tendencia (ADX). He visto a muchos traders utilizar la combinación de estas dos herramientas en los gráficos para ayudar a determinar cuándo la volatilidad alcanza su punto máximo (o puede alcanzarlo)."

¿Cuál es tu opinión sobre la regulación actual del mercado de criptomonedas y qué cambios crees que se necesitan para mejorar la transparencia y la estabilidad del sector?

"Las regulaciones para las criptomonedas todavía están madurando, y entiendo que todos están impacientes. Todavía tenemos muchos 'barones ladrones' dirigiendo intercambios que ignoran por completo las fronteras nacionales. Los reguladores simplemente no entienden la profundidad y el alcance completo de la tecnología de blockchain y criptomonedas. Si lo hicieran, simplemente replicarían gran parte de lo que usan para el comercio de TradFi para los instrumentos especulativos, y gran parte de lo que está disponible para GDPR y regulaciones similares para la tecnología de registros. Cuando MiCA entre en vigor, permitirá a los empresarios construir empresas increíbles sobre una base sólida. Todos sabemos que hay miles de millones en los mercados de criptomonedas y blockchain, pero los reguladores tienen miedo de equivocarse en lugar de ser justos."

En resumen, Michael Kamerman, CEO de Skilling, brinda una perspectiva valiosa sobre cómo los inversores pueden resguardarse ante la incertidumbre del mercado actual. Además, Kamerman hace hincapié en la importancia de investigar y entender los mercados y activos en los que se opera. Todo esto cobra especial relevancia en el contexto del reciente colapso del SVB y su impacto en la economía global, incluyendo el mercado de criptomonedas. Como ejemplo de esto último, el caso de Shiba Inu (SHIB), cuyo valor ha experimentado una subida, debido a la creciente demanda de criptomonedas como alternativa a los activos tradicionales, representa además una oportunidad para atender las dudas respecto a las regulaciones a las criptomonedas.