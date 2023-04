Fem Salut Natural estrena nueva página web gracias al Kit Digital

Con más de 25 años de experiencia en el sector de la naturopatía, Fem Salut Natural apuesta por la renovación de su página web gracias a las ayudas de los fondos europeos Next Generation Fem Salut Natural es un espacio familiar y dedicado a mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, a través de tratamientos naturales especializados como la educación nutricional, el cuidado y el tratamiento de la microbiota, la reflexología podal, las flores de Bach, auriculoterapia, aromaterapia científica… Todo lo necesario para recuperar un buen estado de salud de forma natural lo antes posible y de forma respetuosa. Utilizan cremas y aceites 100% naturales, ecológicos, biodegradables, aptos para veganos, cruelty free, libres de perfumes y colorantes sintéticos, sin parabenos ni derivados del petróleo.

En la consulta, Beatriz Guillén, creadora de Fem Salut Natural, tiene en cuenta el conjunto de cada paciente, es decir, cuerpo, mente y espíritu, así como los aspectos que presenta su vida diaria. Todas las técnicas que se utilizan en los tratamientos son personalizadas y se preparan a medida, teniendo en cuenta las necesidades de cada persona y su situación actual. Beatriz es terapeuta integrativa y parasanitaria y está especializada en hábitos saludables, por lo que podrá asesorar a cada paciente con el tratamiento más adecuado, utilizando las técnicas más efectivas en cada caso particular. A través de su página web, www.femsalutnatural.com, también se pueden concertar citas online para algunos de sus tratamientos, sin necesidad de que sus clientes tengan que desplazarse al centro.

Además de las terapias naturales, también presentan talleres y cursos para que las personas que estén interesadas en este sector, puedan formarse en la materia que más les guste; cosmética saludable, lifting japonés, masaje con pindas, sales de Schüssler, aromaterapia, flores de bach, etc. Se trata de un espacio de salud integrativa, para mejorar y aprender a cuidar la alimentación, proteger la salud y reparar el cuerpo a través de técnicas y terapias especializadas y completamente naturales.

Ahora, gracias al Kit Digital, la empresa puede mejorar la apariencia y la navegación de su página, gracias a la creación de una nueva web. Los usuarios podrán conocer, de un modo más claro e interactivo, todos los servicios que ofrecen y lo que incluye cada uno de ellos.

Fem Salut Natural

www.femsalutnatural.com

C/ del Dr. Valls 2 jto. Plaça Maragall

Guinardó - Barcelona

Tf: 652092952

femsalutnatural@gmail.com