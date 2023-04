Star Dent dispone de un servicio técnico dental para laboratorios y consultas odontológicas

Las distintas prácticas y tratamientos de odontología requieren del uso del instrumento dental adecuado. Para lograr los mejores resultados no solo es necesario adquirir las herramientas indicadas, sino también asegurarse de que cuenten con un mantenimiento óptimo que garantice su funcionamiento.

Por este motivo, la empresa Star Dent ofrece servicio técnico para laboratorios y consultas odontológicas. Además, esta firma cuenta con una variedad de repuestos y recambios para sillones odontológicos y todo tipo de aparatología dental. De esta manera, es posible acceder a piezas como turbinas dentales, bombillas LED para acoplamientos, mangueras para equipos dentales y jeringas para sillones dentales, entre otras.

Mantenimiento de turbinas dentales por Star Dent Este instrumento dental es imprescindible en cualquier clínica odontológica debido a sus características y funcionalidad. En este sentido, es ideal para llevar adelante tallados o eliminar tejidos duros en los dientes. Para un correcto mantenimiento, Star Dent aconseja limpiar, desinfectar y enjuagar las turbinas después de cada tratamiento para eliminar la saliva, la sangre o cualquier otro líquido que haya penetrado en el equipo.

En caso de registrar suciedad en abundancia es conveniente realizar una limpieza con pañuelos de desinfección y también usando agua fría o tibia sin minerales y un cepillo de cerdas blancas. A su vez, esta empresa especializada en mantenimiento de equipamiento dental sugiere emplear desinfectantes que no contengan cloro.

Una vez finalizado el proceso de limpieza y desinfección, es necesario proceder a la lubricación de la turbina. Este proceso debe realizarse a diario utilizando únicamente aceites en aerosol de buena calidad. Por otra parte, lubricar el instrumental cada 30 minutos de uso continuo permite alargar su vida útil.

Mantenimiento profesional para brindar un servicio odontológico de primer nivel Así como sucede con las turbinas, el mantenimiento de todo el equipamiento dental es fundamental para poder usar estas herramientas por más tiempo. En este sentido, si los desperfectos se detectan a tiempo y se reparan de manera inmediata es posible evitar la compra de nuevos equipos, que siempre resulta más costoso.

Además, contar con el apoyo de una empresa como Star Dent, que garantiza la distribución y el soporte técnico de cada instrumento dental, es un aval que permite brindar un servicio odontológico de primera calidad. Por otra parte, los consultorios o las clínicas que no cuentan con un servicio de mantenimiento profesional corren el riesgo de perder prestigio y rentabilidad.

El servicio de mantenimiento y reparaciones de Star Dent está disponible en Madrid, Barcelona, Burgos, Granada y otras ciudades españolas. A su vez, el equipo de esta empresa es capaz de reparar y mantener herramientas de las principales marcas del mercado como W&H, Kavo, Bien Air, Anthogyr, Sirona, Satelec, Marathon y Saeshin, entre muchas otras.

Gracias a Star Dent es posible acceder a un servicio transparente con precios competitivos para tener cada instrumento dental en óptimas condiciones y así brindar un servicio odontológico de alta calidad.