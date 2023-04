Partner estratégico en marketing B2B ideal para empresas del sector industrial, con BCM Marketing

El marketing digital se ha convertido en la principal clave de éxito de cualquier negocio. A través de estrategias comerciales y el empleo de las nuevas herramientas digitales, las empresas, ya sean grandes o pequeñas, pueden lograr alcanzar un público masivo. Para ello, muchas entidades cuentan con departamentos exclusivos de marketing digital. Sin embargo, no todas poseen el tiempo y los recursos para disponer de estos equipos especializados, por lo que los últimos años ha crecido la contratación de empresas para brindar servicios outsourcing en marketing digital. No obstante, muchas de estas compañías apuntan a empresas cuya clientela es el consumidor final. Si se piensa en empresas que venden productos y servicios a otras empresas, las estrategias de marketing cambian. Para estas entidades, BCM Marketing dispone de servicios especializados que la convierten en el partner estratégico en marketing B2B ideal para este tipo de negocios.

El mejor partner para el marketing B2B El marketing B2B (business-to-business) está orientado a la venta de productos y servicios entre empresas y no directamente al consumidor. Por eso, tiene unas características específicas, que no todas las compañías que ofrece servicios de marketing contempla. Sin embargo, BCM Marketing cuenta con servicios especiales en marketing B2B. En este camino, la entidad brinda acciones B2B, servicios de consultoría, marketing B2B industrial, servicios outsourcing, marketing relacional, diseño de estrategias digitales globales y de estrategias comerciales de venta.

Sobre BCM Marketing y su metodología de trabajo Con todas estas especializaciones dentro del marketing B2B, BCM Marketing ofrece un servicio hecho a medida para cada empresa. En este sentido, la compañía cuenta con expertos en desarrollo y diseño web, en posicionamiento SEO, en programación web, en branding, en RRSS, en redacción web, en estudios de mercado, y más. Además, sus profesionales promueven una relación sólida y una comunicación fluida con sus clientes. En consecuencia, BCM Marketing crea un plan de marketing que responde a las necesidades y requerimientos de los clientes, y desarrolla todas las acciones de marketing 360. Por otro lado, ofrece la garantía de ser Google Partner y Agente Digitalizador homologado por la administración pública para el proyecto KIT Digital.

Además de un equipo multidisciplinar y dinámico, los profesionales de BCM Marketing poseen una larga experiencia en el mundo del marketing digital. La empresa fue fundada en los años 90 y por más de 25 años ha trabajado con importantes firmas industriales a nivel internacional.