Rikki, el anillo de pago como alternativa innovadora de la alianza tradicional

Los anillos de casados simbolizan, entre otras cosas, el compromiso firme de permanecer juntos en cualquier circunstancia, respetarse y ser fieles hasta el final. No obstante, los anillos de compromiso han evolucionado hasta ser más que eso, siendo incluso mucho más funcionales y prácticos. Una muestra de ello es Rikki, un anillo digital y tecnológico, con un diseño minimalista y elegante. Su singularidad radica no solo en su diseño, sino que además permite realizar pagos fácilmente con solo acercar el dedo al TPV. Por este motivo, no solo es perfecto para casados, sino también para parejas que se van a vivir juntos y comienzan a compartir gastos.

El anillo de compromiso perfecto para las parejas Cuando dos personas toman la decisión de irse a vivir juntos, implica que como pareja asumen un compromiso que incluye una serie de responsabilidades y aspectos que deben tener en cuenta, como por ejemplo, la necesidad de compartir gastos.

La idea detrás del anillo digital Rikki se inspira precisamente en esto. Se trata de un anillo fabricado en cerámica que, por un lado, cuenta con el diseño y las características ideales para ser un anillo de compromiso único y elegante, pero, al mismo tiempo, cuenta con la tecnología necesaria para poder realizar pagos fácilmente y compartir gastos, sin la necesidad de utilizar tarjetas o efectivo. El anillo Rikki representa lo último en innovación tecnológica en lo que respecta a wereables financieros, constituyendo un formato verdaderamente cómodo, autónomo y completamente a prueba de agua, de manera que la pareja podrá utilizarlo en su día a día como si se tratara de un anillo común, pero con todas las ventajas que este ofrece.

Características y ventajas del anillo Rikki Además de su diseño sumamente atractivo y la tecnología de punta e innovadora que incorpora, una de sus características más destacadas es su autonomía. Y es que este dispositivo no utiliza batería, ni tampoco necesita estar conectado a internet o a un teléfono inteligente para validar una operación de pago. Además de eso, estos anillos están certificados por Visa y MasterCard, por lo que se asegura de que se cumplan los estándares de seguridad, evitando pagos accidentales y con un pin propio para pagos superiores a 50 €. Por otro lado, los anillos se sincronizan fácilmente con una app propia, que permite configurar las opciones de pago y añadir, incluso, varias tarjetas, seleccionar dónde cargar los gastos del anillo, cambiar el gasto de una tarjeta a otra y más. Y, por último, funciona para cualquier banco español y se puede usar en cualquier país del mundo.

Rikki cuenta con un sitio web donde saber mucho más sobre las características y todas las funcionalidades que ofrece este anillo digital. A través de ella, también se pueden comprar fácilmente vía online, pudiendo elegir entre cualquiera de los tres colores disponibles, blanco, negro y azul, con envío a cualquier parte de España.