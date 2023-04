En algunas ocasiones, debajo de mis escritos en el Facebook me he encontrado comentarios acusándome de mentir. Y yo les digo que uno puede mentir, pero también puede equivocarse sobre la cuestión por la que me está juzgando tan a la ligera. Y que se arriesga mucho al decidirse por una de las dos opciones sin conocerme de nada… Pienso que con ello, más que desautorizarme, se desacredita dicha persona a sí misma. Y si se tirara de ese hilo, estoy seguro que encontraríamos muchos motivos para conocer a ese tipo.

Según la Wikipedia, mentir es: “Decir o manifestar lo contrario de lo que se sabe, cree o piensa”. Y el acto de equivocarse es: “Tomar una decisión errónea, considerar algo de manera incorrecta, desacertar”. En el primer caso, está claro que existe mala fe. Y en el segundo, solo se pone en evidencia el factor humano ya que todos cometemos errores. Pero en el caso de la falsa acusación, lo que demuestra el palurdo sin paliativos es la mala baba de esa persona ya que está imputando cosas que no puede saber.

En el Congreso de los Diputados suele ocurrir algo parecido: todos los partidos tratan de poner de relieve lo malos que son los otros y se lanzan acusaciones descarnadas, más llenas de interesada condena que de acierto... En fin, como dice un refrán:” Por la boca muere el pez”.