Donald Trump quería reinar…

…pero cuando decidió nacer se equivocó de familia y de país. Se equivocó de país, porque ser rey donde antes era república sólo puede ocurrir en sitios como España y gracias a que hubo, y sigue habiendo, quienes volverían al golpe de Estado con muchos muertos, no como el del Capitolio. De hecho, aún hay militares ¿solo ex? que comparten la idea de “aniquilar a 26 millones”. Se lo decían entre ellos en diciembre de 2020, quizás frustrados porque el Covid no mataba a quienes ellos querían ver muertos.

También se equivocó Trump de familia porque, si hubiera elegido ser Felipe VI, o Juan Carlos I, sería rey y podría ponerse a disparar a la gente, no en la Quinta Avenida, pero sí en la Puerta del Sol, y con la ventaja de que sus partidarios no tendrían la necesidad de dudar entre si dejar de votarle o no.

De haber sabido nacer, Trump estaría disfrutando del privilegio de la impunidad, pues mientras él acaba de morder el polvo de un juzgado en Nueva York acusado de delitos cometidos en la intimidad, ningún juez español se ha atrevido a acusar de nada al rey anterior, y también MASUFA (un acrónimo del artículo 62.h de la Constitución), como tampoco se atreverán a acusar de nada al rey y MASUFA reinante. Tampoco se investigó en serio a los del chat de los “26 millones”, quizás porque los jueces saben que todos ellos son muy partidarios de la monarquía.

Y tampoco le habría ido mal en los negocios a Trump, pues no destaca España por ser un territorio incómodo para quienes no tienen escrúpulos a la hora de hacer dinero. Y ya que la persona que puede acabar con su carrera política se llama Stormy Daniels, como olvidarnos de los “volquetes de…” (personas por supuesto) que se gastaban algunos políticos españoles del PP.

Cometió Trump tantos errores que terminó siendo uno de los pocos presidentes USA que no consiguió repetir victoria electoral en un país con limitación de mandatos para que su máxima autoridad no pueda perpetuarse en el cargo. Una pena por él, pues sí don Donald hubiera nacido Borbón y español, para conseguirlo solo habría tenido que ser capaz de ir envejeciendo sin matar al elefante equivocado.