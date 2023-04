Parece ser, según informa la prensa, que el suicidio entre los jóvenes es un problema creciente, cuyas causas, según indican los expertos, son múltiples y complejas (no se puede esperar menos de un experto). Yo no soy un experto ni joven, pero aún tengo vívida mi juventud, y siempre he pensado que el suicidio ha de ser fruto de la confusión y la desesperanza; más bien que la primera conduce a la segunda y ésta al deseo de morir. Vivimos, me parece, tiempos tremendamente confusos.

La felicidad se confunde con el placer, la realidad, con los deseos, la razón, con el sentimentalismo, la igualdad, con la transexualidad, la libertad, con volver borracha y sola a casa, el feminismo, con el hembrismo, la mujer, con todo y, por tanto, con la nada; la educación se confunde con el proselitismo, el conocimiento, con la “didáctica de”, la información, con la propaganda, la gobernanza, con la imposición, la política, con la obediencia, la democracia, con un trámite, el parlamento, con el gobierno y éste, con el Estado; el empleo se confunde con el paro discontinuo, el ecologismo, con la religión, el futuro, con la pensión, los derechos, con los subsidios, los animales, con ciudadanos, la familia, con una agrupación, la vida, con una circunstancia, la muerte, con un derecho… Ya lo decía mi suegro, que en paz descanse: aquí, quien viva será de milagro.