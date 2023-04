Una lectura necesaria para esta primavera, 'Una bonita casualidad' de Giselle Amorós

La novela romántica es una opción de lectura muy popular en todo el mundo y puede ser recomendable para muchas personas que disfrutan de este género. Las novelas románticas son una alternativa para los amantes de las historias emocionantes, llenas de pasión, amor y sentimientos intensos.

La editorial española Entre Libros Editorial presenta el lanzamiento de la nueva novela de la autora Giselle Amorós llamada Una bonita casualidad. Esta obra será la primera entrega de la serie de romance Llámalo Amor, una bilogía que promete una historia única y envolvente.

¿De qué trata esta novela? La primera edición de Una bonita casualidad de Giselle Amorós fue lanzada el 16 de marzo por Entre Libros Editorial. El libro puede ser adquirido en formato físico en las librerías de España o en versión e-book en portales digitales como Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Apple, Kobo, Google Play, etc.

La protagonista de esta historia es Candela, quien se encuentra en una misión especial junto a su equipo. Ellos tienen en el punto de mira a un narcotraficante que opera en la Costa Brava y va extendiéndose cada vez por más territorios. Un día creen tenerlo y dan el golpe de gracia.

Sin embargo, el plan no sale como esperaban, ya que se encuentran con un personaje inesperado: Patrick, el hijo del delincuente más buscado y el objetivo de su misión. Después de este primer encuentro, Candela debe tomar una decisión: ¿será fiel a sus principios, o se dejará arrastrar por el huracán irlandés?

Perfil de la autora Giselle Amorós es una autora de novela romántica. Su familia es originaria de Granada, pero ella nació en Rubí, un pueblo cercano a Barcelona. Desde su adolescencia tuvo una cercanía con la literatura romántica gracias a una de sus hermanas, quien siempre tenía la casa repleta de lecturas de este género. Tras esa época, se inclinó por la novela histórica, incluso por alguna de género de suspense o distópica. No obstante, en el trayecto se percató que la mayoría de estas obras tenían una característica en común: el amor. De esta manera, Giselle Amorós quiso crear historias donde fuera el protagonista, añadiendo un toque erótico.

Entre Libros Editorial le dio la oportunidad de publicar su primera novela, convirtiéndose en parte de la trilogía Siempre es amor, que la forman las novelas: No dudaré, Carla; Solo tú, Azul, y Mia, dolce Gina. Otras obras publicadas son Siempre soñé contigo, y, por último, la bilogía Llámalo amor, que contiene sus más recientes novelas: Una bonita casualidad y Vivo en tu mirada.

