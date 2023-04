Externalizar los procesos de selección de la mano de Touch in Touch

Encontrar el mejor talento para cubrir las vacantes de cualquier organización es un proceso que, por lo general, resulta bastante tedioso tanto para las empresas como las personas que buscan conseguir este puesto acorde a sus expectativas de desarrollo profesional y personal.

Por esta razón, externalizar procesos de selección es una alternativa adecuada, siempre y cuando el proceso se encuentre en manos de gente capacitada para ello. Una de las firmas que se encarga de hacerlo, y de un modo totalmente revolucionario, es Touch in Touch, consultora de scouting especializada en ayudar a distintas compañías a cerrar los procesos de selección, ahorrando tiempo y dinero.

Procesos de selección efectivos y con menor coste La propuesta de Touch in Touch resulta muy atractiva e innovadora en un mercado en el que las viejas prácticas de selección de profesionales parecen no haber evolucionado.

El principal objetivo de la consultora es encontrar los mejores perfiles para una compañía, es decir, aquellas personas que sean capaces de garantizar el mejor desempeño en la función.

La diferencia entre Touch in Touch y otras empresas es el conocimiento del mercado y el rastreo que realizan en cada proceso, con el enfoque puesto en encontrar las personas más aptas para cualquier área y negocio. La propuesta de valor que tiene la firma consiste en aportar más candidatos, en menor tiempo y con mejor calidad. Los socios cuentan con más de veinte años de experiencia en el sector y en su proceso actualización permanente y tras analizar las prácticas y lo que ocurre en distintas partes del mundo, la empresa ha desarrollado este nuevo modelo que es una garantía de éxito.

Claves de la propuesta de Touch in Touch El desafío permanente que busca cumplir Touch in Touch con sus clientes es ofrecer seis candidatos de calidad y gran ajuste a los requerimientos en un plazo de doce días. Esto tiene que ver con el plan de mejora del proceso tradicional que ha implementado esta empresa en los últimos años.

Su modelo se basa en un proceso de scouting y de este modo los clientes se benefician porque los postulantes no sólo están interesados en la posición, sino que coinciden con lo que buscan. A los pocos días de iniciar su proceso, los clientes reciben una terna de validación de candidatos, algo que permite afinar y asegurar la calidad del proceso y su resultado antes de llegar al reporte final, que no solo incluye la información de los finalistas sino información específica sobre el posicionamiento del cliente en el mercado.

Rapidez, efectividad, confianza e inversión en scouting para una búsqueda y reclutamiento de primera calidad son las características que definen el trabajo de Touch in Touch y la colocan como una apuesta segura para efectuar procesos de selección de alta calidad.