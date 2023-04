Apricot Marketing, junto a Google, puede ayudar a los negocios a captar más clientes

Google es, actualmente, el buscador más utilizado en el mundo, con una cuota de mercado global del 98,18 % en marzo de 2023. Por esta razón, las empresas hacen un gran esfuerzo en llevar a cabo estrategias de marketing que las posicionen bien en este buscador, para de esta manera atraer a más clientes potenciales.

No obstante, la mejor forma de hacerlo es mediante una agencia de publicidad en Google que sea Google Partner, ya que esto garantiza que sabe perfectamente cómo realizar campañas de forma efectiva en este buscador. Entre las agencias más destacadas de este tipo, se encuentra Apricot Marketing.

La importancia de contar con especialistas que sean Google Partner Muchas agencias, hoy en día, desean poder ser partners de Google, ya que se trata de una certificación que avala sus conocimientos en marketing, pero que sobre todo certifica que son expertos en Google AdWords. Sin embargo, convertirse en Google Partner no es una tarea sencilla, sino que primero se deben pasar y aprobar varios exámenes de Google AdWords y Analytics, tener experiencia comprobada gestionando grandes presupuestos mensuales y un nivel alto en la calidad de las campañas. En este sentido, las agencias que logran convertirse en partners de Google son las que cuentan con ventajas competitivas, ya que tienen mayor credibilidad en el mercado, son capaces de desarrollar campañas con todas las garantías necesarias, están constantemente asistiendo a formaciones formales de Google y son capaces de realizar una publicidad más efectiva, entre otros aspectos. De manera que cualquier empresa que desee mayor visibilidad en internet, aumentar sus leads o posicionarse efectivamente en los primeros lugares del buscador de Google, deberían optar por una agencia de marketing que cuente con esta certificación.

Un Partner de Google ideal para desarrollar campañas de marketing efectivas Apricot Marketing, como agencia con la certificación de Google Partner, es capaz de elevar considerablemente la tasa de captación al optimizar las páginas de aterrizaje, convirtiendo y añadiendo lead magnets para captar el contacto del usuario potencial que aún no está preparado para contratar el servicio. En otras palabras, utiliza estrategias de funnels: e-mail marketing automatizado y campañas de seguimiento por la web.

Diana Villarreal, experta en marketing y fundadora de Apricot Marketing, afirma que las empresas que más partido pueden sacarle a este tipo de estrategia son aquellas que necesitan captar clientes con un servicio recurrente o de lujo, como colegios, universidades, servicios financieros, seguros, despachos de abogados, clínicas, cirugía estética o empresas de estética, productos de lujo, servicios de consultoría especializada y software empresarial. El ROAS (Return On Ad Spend) aumenta de forma exponencial en estos casos.

Por otro lado, llevar a cabo este proceso a través de Google es lo más recomendable si se considera que la mayoría de los consumidores que buscan información en línea lo hacen a través de este buscador. Además, el 46 % de las búsquedas en su plataforma son para descubrir nuevos productos o servicios, mientras que sus anuncios de búsqueda generan un 82 % de tráfico adicional en sitios web de comercio electrónico.

En definitiva, los números demuestran que contar con un Google Partner es la opción más conveniente cuando se desean realizar campañas de marketing digital que verdaderamente produzcan los resultados deseados. En todo caso, en el sitio web de Apricot Marketing, se puede conocer más de cerca sus servicios y su metodología de trabajo.