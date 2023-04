Los pasos para preparar la piel para el verano, según Vitaliderma Skindiet

Preparar la piel para el verano es esencial para mantenerla saludable y radiante durante los meses más calurosos del año. La empresa Vitaliderma Skindiet, la cual comercializa productos y tratamientos para el cuidado facial y corporal, explica que hay varios pasos que se pueden seguir para asegurarse de que la dermis está lista para enfrentar los desafíos del clima cálido y del sol.

Tomar medidas al respecto es esencial para evitar la deshidratación y los daños derivados de la radiación ultravioleta como ahora quemaduras, manchas y arrugas prematuras. Quienes lo hacen, mantienen su piel sana y bonita a largo plazo.

Cómo preparar la piel para el verano: las recomendaciones de Vitaliderma Skindiet Claudia Sissingh, creadora de la empresa Vitaliderma Skindiet, indica que el primer paso para preparar la piel para el verano es exfoliarla. La exfoliación ayuda a eliminar las células muertas, dejando la dermis suave y renovada. En ese sentido, recomienda utilizar un exfoliante suave y natural para evitar dañar la piel. Además, recalca que es importante no exfoliar en exceso, ya que esto puede causar irritación y resequedad.

Después de exfoliar, es importante hidratar la piel adecuadamente. El sol y el calor pueden hacer que la piel se seque rápidamente, por lo que es importante utilizar una loción hidratante diariamente.

El siguiente paso, según Sissingh, es blindarse de los rayos solares. Remarca que es vital optar por un protector solar con un SPF de, al menos, 30. Subraya que lo ideal es aplicar protector solar unos 30 minutos antes de salir al sol y volver a aplicarlo cada dos horas para mantener la protección.

Para que la piel esté preparada para la temporada veraniega también es fundamental mantener una dieta saludable y equilibrada. El órgano más grande del cuerpo necesita nutrientes para mantenerse saludable y radiante, por lo que es importante consumir una variedad de alimentos nutritivos como frutas, verduras y proteínas magras. Además, es necesario mantenerse hidratado bebiendo suficiente agua durante todo el día. Finalmente, invita a limitar la exposición al sol durante las horas más intensas del día, es decir, de 10 a.m. a 4 p.m.

