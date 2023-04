¿Qué es lo que hace a Zd Zero Defects un proyecto único?

De acuerdo al portal web de Statista, la industria de la moda emite más de mil megatoneladas de equivalentes de dióxido de carbono anualmente. Esto la ha convertido en la segunda más contaminante del planeta, declarado por la Organización de las Naciones Unidas en el 2018. Por esta razón, surge la moda sostenible, una forma de pensar y confeccionar ropa desde la conciencia ambiental y social en las etapas de la cadena de valor.

Y una de las empresas que es fiel a esta moda es Zd Zero Defects, que, desde hace aproximadamente 100 años, ha creado productos artesanales y sostenibles, además de contribuir al desarrollo económico y social de su entorno. Genera empleo a personas de su misma ciudad o de un entorno muy próximo, y trabajan con proveedores y empresas también de la zona. Esto hace posible un trabajo circular con el menor impacto ambiental posible.

Todos estos factores son los que hacen a esta empresa ser tan especial, ya que, desde su creación, ya producían de forma responsable, reduciendo su impacto medioambiental al máximo y fomentando un producto de calidad hecho en casa, con capital humano y económico local.

¿Por qué Zd Zero Defects apuesta por la sostenibilidad? La tendencia slow fashion apuesta por la disminución de los recursos necesarios para la producción y reutilización de dichos recursos en ropa y complementos que respeten el medioambiente y hagan uso de materiales naturales u orgánicos.

Relacionado con esto, las industrias que fabrican ropa generan más del 8 % del impacto global y más del 20 % del desperdicio del agua. Además, a nivel mundial, el 80 % de las telas desechadas van dirigidas a un tiradero de basura, solo el 20 % de este porcentaje es reutilizado o reciclado. Esta ropa puede permanecer durante más de 200 años en descomposición y, a su vez, emite metano, un gas de efecto invernadero más dañino que el carbono. Cabe destacar que Zd Zero Defects no ignora esta situación. Por esta razón, es una de las pocas empresas a nivel mundial que utiliza en la confección de sus prendas el hilo de soja, un tejido de beneficiosas propiedades e ideal para pieles sensibles.

Prendas de calidad y duraderas con Zd Zero Defects Zd Zero Defects se centra en la búsqueda de la excelencia. Por ende, los tejidos que implementan consiguen imitar la elasticidad de la piel humana. Gracias a su recubrimiento de poliamida sobre elastómero, las prendas son altamente resistentes y duraderas, multiplicando por 10 la vida de la ropa.

Asimismo, sus tejidos y materias que tienen contacto constante con la piel son naturales y transpirables, con materiales sostenibles y biodegradables, siendo una de las mejores opciones incluso para las pieles sensibles. Además, la ropa fabricada por Zd Zero Defects también es libre de costuras, dejando tejidos suaves y lisos y generando una sensación de comodidad, sin perder la elasticidad de la prenda.

Por otro lado, las prendas que produce esta empresa son estudiadas y fabricadas para mantener sus cualidades sin importar la cantidad de lavados que tenga, manteniéndose impecable pese al paso del tiempo, evitando su desplazamiento o deformación. Son piezas de vestir clásicas y elegantes que no pasan de moda.

En la actualidad, Zd Zero Defects sigue ofreciendo productos de calidad. Esta es una empresa sólida e innovadora que crece a medida que pasa el tiempo con capital humano y económico 100 % español.