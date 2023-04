Tickets y experiencias para ver al Napoli, de la mano de Football Host

Ninguna experiencia de los fanáticos del futbol se compara a ver un partido sentado en las gradas del estadio, escuchando los gritos del público, las canciones y el vitoreo. Sin embargo, vivir todas esas emociones en la ciudad de Napoli, durante un juego del líder de la serie A, es indescriptible.

Por ello, Football Host ofrece tickets y experiencias para ver al Napoli (líder de la serie A) en la ciudad de origen del equipo. Football Host organiza experiencias de alta calidad para los propios fanáticos del deporte, de manera segura y confiable gracias al esfuerzo y pasión de los anfitriones.

¿Por qué contratar un anfitrión? Los anfitriones que forman parte de Football Host están comprometidos en brindar a los visitantes una manera diferente de vivir la pasión del fútbol en Napoli. Entre los servicios que ofrecen, está incluida la experiencia previa al partido, donde los anfitriones reciben al visitante en el alojamiento y hacen recorridos por la ciudad mientras se dirigen al lugar del partido.

Para los fanáticos del fútbol, la experiencia de ver un partido en persona es más emocionante si se tiene a un acompañante que comparta el mismo entusiasmo. Por esa razón, los anfitriones tienen la capacidad de proporcionar entradas para los partidos de Napoli.

Pero la experiencia no termina ahí. Después del partido, ya sea que haya resultado en una victoria o no, el anfitrión está a la disposición del visitante para compartir consejos o más experiencias para conocer la ciudad y su cultura.

Nuevas experiencias, el Clásico de Avellaneda El famoso Derby de Avellaneda se conoce en toda Argentina como el partido de fútbol donde se enfrentan dos de los equipos más aclamados del país, Independiente y Racing, de la Ciudad de Avellaneda, siendo esta ciudad una de las pocas en tener dos clubes campeones. El 16 de abril del 2023 se llevará a cabo este encuentro, en el Estadio Libertadores de América.

Football Host, además de ofrecer la opción de compra de tickets para el partido, también proporciona la Experiencia Independiente vs. Racing Club, la cual cuenta con las entradas del juego garantizadas y, además, un anfitrión que acompañará al visitante desde el prepartido, durante el partido y, finalmente, al culminar el encuentro.

Para adquirir este paquete, el usuario solo debe acceder a la página web de Football Host, ubicar el partido o la experiencia que desee adquirir y agregarlo al carrito. Para realizar el pago, la plataforma ofrece tres opciones: Shop Pay, PayPal y Google Pay.

El usuario debe llenar los espacios en blanco con la información solicitada, seleccionar el método de pago y proceder a finalizar el pedido según lo indique la plataforma. Finalmente, recibirá un correo electrónico con los detalles del anfitrión para establecer el contacto y acordar el encuentro para disfrutar de la experiencia.