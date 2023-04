Eating in Ibiza, de la mano de los chefs Álvaro Sanz y Paco Alcahud, promociona la gastronomía de Ibiza en 2 reconocidas escuelas de hostelería de la ciudad condal

Entre los asistentes se encontraba una joven estudiante ibicenca, Tania Riera.

El Club de Producto de Fomento del Turismo de la isla de Ibiza, Eating in Ibiza, en colaboración con el Consell d’Eivissa, ha presentado los días 21 y 22 de marzo la masterclass "Ibiza al punto dulce", en EGPG (Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona), e "Ibiza al punto", en la Escuela de Hotelería y Turismo CETT (UB). Esta iniciativa, que cumple ya su tercer año, ha tenido como objetivo fomentar la gastronomía de la isla, pero sobre todo una función didáctica, enriquecedora y de ayuda para las jóvenes promesas de la cocina.

Las masterclass se han dividido en 2 bloques. En el primero, se ha llevado a cabo una presentación y explicación del Club de Producto Eating in Ibiza, y en el segundo, los chefs partícipes de este proyecto han elaborado sus sobresalientes recetas.

Una vez terminadas las elaboraciones, se ha presentado Ibiza como destino profesional; dando a conocer su gran oportunidad laboral por la magnífica oferta gastronómica que ofrece gracias a los más de 1.000 restaurantes abiertos en la isla, 3 de ellos estrellas Michelin y socios de Eating in Ibiza.

La masterclass "Ibiza al punto dulce" tuvo lugar en EGPB, con Paco Alcahud como protagonista, responsable de endulzar los paladares a aquellos que visitan el reconocido restaurante La Gaia by Óscar Molina (1 estrella Michelin y 2 soles Repsol) que forma parte del prestigioso hotel Ibiza Gran Hotel 5*. Alcahud presentó 3 postres característicos de La Gaia: Aguacate-Jalapeño (3 elaboraciones), Mango-Estragón (4 elaboraciones) y Chocolate-Pino (9 elaboraciones).

Los alumnos de primer curso pudieron disfrutar y beneficiarse de esta iniciativa. Entre la multitud, se encontraba la ibicenca Tania Riera, de Can Noguera, quien entusiasmada agradeció esta experiencia.

Esta mañana ha sido el turno de Álvaro Sanz, chef ejecutivo del restaurante Es Tragón (1 estrella Michelin, 2 soles Repsol) y primer restaurante de la isla en hacerse con una estrella Michelin, que, junto a la "jefa de partida" Alba Castillo, han llevado a cabo la masterclass de "Ibiza al punto" en el CETT.

Ambos han presentado el restaurante Es Tragón y se han ganado la atención de los jóvenes con un showcooking de algunos de los platos que componen los menús de la Experiencia Es Tragón 2022, en concreto 4 de ellos: Huerto, Mediterráneo, Sal y Calabaza.

Los alumnos que han asistido a la masterclass han sido de las clases del CETT: gestión de la producción en cocina, dirección en cocina y diploma de chef profesional. Todos ellos se han mostrado muy interesados en conocer más sobre las ofertas laborales, o incluso tener la opción de poder llevar a cabo sus prácticas en la isla, gracias al convenio de colaboración entre esta escuela y el club de producto Eating in Ibiza.

Para más información:

Nuria Moreno - CEO NM Events in Ibiza

hello@nmibiza.com