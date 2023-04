Distintos grados estéticos y un impecable control de calidad avalan los iPhone reacondicionados de Apple Adictos

Comprometidos con la excelencia y la calidad en cada uno de los productos que ofrecen, Apple Adictos y su equipo de expertos en tecnología implementan un estricto control de calidad en todos los dispositivos, los cuales deben superar unas condiciones impecables y un perfecto funcionamiento.

Sin duda, uno de los productos más demandados en la actualidad, son los iPhone reacondicionados, dispositivos móviles de la famosa marca de la manzana, que ya cuentan con más de 13 modelos distintos en el mercado. Cada uno cuenta con distintas funcionalidades y características que hacen variar su precio según la capacidad de almacenamiento y su fecha de salida al mercado.

¿Cuáles son los distintos grados estéticos de los iPhone reacondicionados? Desde Apple Adictos, clasifican los dispositivos reacondicionados en tres grados: ''Como nuevo'', ''Muy bueno'' y ''Correcto''. Eso no significa que algunos funcionen más que otros, sino que este estado se define a partir del aspecto físico del móvil, y no de su rendimiento, el cual garantiza totalmente el funcionamiento perfecto del hardware y el software.

A la hora de optar por un grado u otro cuando se quiere comprar un nuevo dispositivo, lo mejor es considerar las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, para aquellos que quieren disponer de un teléfono aparentemente nuevo, pero ahorrando una cantidad de dinero considerable, se recomienda el grado ''Como nuevo''. En este, sus signos de uso son casi indetectables, como mucho, tendrán algún pequeño rasguño en la parte trasera o en la carcasa.

En cuanto al estado ''Muy bueno'' este puede tener, a simple vista, una rallada más notable o una abolladura. No obstante, su funcionamiento será igual de óptimo que el de estado 'excelente', ya que como se ha comentado, estos grados no se clasifican en función del rendimiento interno del dispositivo. Así, esta es la opción perfecta para aquellos que busquen un gran ahorro económico, pero quieran disponer de un móvil de calidad.

En la última categoría, se encuentra el ''Correcto'' o ''Satisfactorio''. Se definen como ''gangas'', aunque su aspecto a primera vista, quizás no es el más agradable y oportuno. Ahora bien, desde Apple Adictos proponen añadirle una funda para ocultar sus desperfectos.

33 puntos de control a cada unidad Como ya se ha comentado, su catálogo de iPhone reacondicionados pasa por un estricto control de calidad realizado por grandes expertos del sector tecnológico, los cuales evalúan distintos componentes del dispositivo. Entre ellos, la batería, la conexión, la cámara, el bluetooth, las llamadas, el GPS y el sonido, entre muchos otros. Su objetivo es acondicionar móviles que estén al alcance de todos los fanáticos de Apple, a precios asequibles, garantizando una compra segura, rápida y efectiva.

Sea cual sea el grado elegido, el ahorro será muy significativo en cualquiera de los tres mencionados. Además, en Apple Adictos, ofrecen un servicio de envío gratuito, hasta 24 meses de garantía, 14 días de devolución y un chat en vivo para resolver cualquier duda o consulta.

Apple Adictos no solo está comprometido con sus clientes, el respeto por el planeta y el medioambiente también es una prioridad, y con su servicio de dispositivos reacondicionados contribuyen a reducir el impacto medioambiental que provocan la fabricación de nuevos aparatos electrónicos, tanto en dióxido de carbono, como uso de agua y materias primas.