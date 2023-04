Dispositivo de hombre muerto para el trabajador solitario, con Tracmi

Existen ciertas actividades laborales en la que los trabajadores se exponen a situaciones de riesgo. Es por ello que Tracmi ofrece el dispositivo de hombre muerto para trabajadores solitarios.

El modelo Tracmi S6, también se conoce como reloj de hombre muerto y es un detector GPS que se usa para controlar la inactividad en caso de que el trabajador sufra un accidente. Además, el propio trabajador puede generar una llamada de emergencia en caso de que esté consciente. Al implementar esta tecnología, las empresas adquieren una herramienta para velar por la protección, seguridad y seguimiento de sus empleados.

Tracmi: tomar precaución para cuidar de los trabajadores Al encontrarse en una zona remota donde no se tiene contacto inmediato, los trabajadores están expuestos a sufrir accidentes y que estos sean más graves, ya que no tienen respuestas al momento.

Con la idea de ofrecer un aparato de seguimiento, Tracmi pone a disposición su dispositivo de hombre muerto. Esto surge ante la necesidad de identificar cuando un empleado en zona de riesgo presenta una inactividad injustificada.

Por ejemplo, los que ejercen actividades de reparación en aislamiento pueden sufrir una caída y al no estar en contacto con el resto de personas, no pueden pedir ayuda.

Es por ello que este dispositivo es un detector que permite intervenir cuando se necesita. Para que el proceso de contacto sea mucho más fácil, el dispositivo cuenta con la llamada SOS, la cual se activa solo pulsando un botón. De igual manera, incorpora un sensor de movimientos que identifica cuando la persona deja de generar actividad física por un tiempo prolongado. En el caso de la detección de GPS cuenta con la opción de checkpoint que funciona en interior y exterior.

A esto se le agrega el botón de advertencia, con el cual pueden enviar un mensaje de voz solo pulsando un botón.

Para mantener un control completo de los usuarios que implementan este reloj, Tracmi cuenta con una aplicación en la que se pueden monitorizar todos los dispositivos de hombre muerto activos. Lo que quiere decir que el Tracmi S6 es un sistema multiusuario que se puede gestionar de manera rápida y sencilla.

Adquirir dispositivo de hombre muerto con Tracmi Como existen gran cantidad de sectores en los que se emplean actividades de riesgo o solitarias, el dispositivo Tracmi S6 está hecho para todo tipo de empresa con trabajadores en zonas de peligro.

Esto incluye servicios técnicos, supervisores, fabricantes y demás personal que se encuentran en actividades de riesgo.

Con todas las ventajas que ofrece este sistema, actualmente las empresas no deben esperar que sus trabajadores sufran un accidente para tomar medidas.

En cambio, tomar las debidas precauciones previamente es la base para establecer un espacio seguro

Tracmi pone a disposición su dispositivo de hombre muerto para trabajadores solitarios Tracmi S6. De este se puede conocer más información en la plataforma oficial.