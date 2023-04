Recambios BMW originales para moto, de la mano de Partsss

A la hora de buscar piezas de repuesto para una moto es vital asegurarse de que sean originales. Si bien en el mercado hay opciones de fabricantes no oficiales, que a veces son más económicas, estas no ofrecen la misma calidad y rendimiento que los recambios originales. Por otra parte, hoy en día es fácil buscar y pedir estos productos a través de internet.

En este sentido, la tienda online Partsss cuenta con un amplio catálogo de repuestos originales. Además, recientemente han incorporado más de 300.000 piezas de la marca alemana BMW. Si algún cliente no encuentra el recambio que necesita puede comunicarse con el equipo de esta firma para efectuar una búsqueda asistida y personalizada.

Recambios originales de motos BMW en Partsss Entre la oferta de piezas originales de Partsss es posible encontrar repuestos para scooters y motos de la línea BMW. Por ejemplo, hay radiadores, filtros de aceite, baterías, piezas eléctricas, componentes del sistema de transmisión y mucho más.

Además, las gamas y modelos con los que está trabajando a día de hoy Partsss son los siguientes: BMW C, BMW F (F650, F700 y F800), BMW G (G450 y G650), BMW HP, BMW K (K1, K100, K1100, K1200, K1300, K1600 y K75), BMW R (BMW R nine T, R100, R1100, R1150, R1200, R45, R60, R65, R75, R80, R850, R90 y R900) y BMW S, entre otros.

¿Cómo comprar recambios de moto online? Los especialistas de Partsss aconsejan, como primer paso, identificar correctamente el modelo de moto. Esto incluye la marca, el año, la cilindrada y otros detalles. Todos estos datos se pueden encontrar en la documentación del vehículo.

Después, es necesario localizar la pieza exacta que es necesario cambiar y su referencia. Si no tiene ninguna marca especial es conveniente buscar la referencia online. En este sentido, Partsss cuenta con un buscador donde se puede escoger la marca de la moto, el tipo, el modelo y la versión. Ante cualquier duda sobre la compatibilidad de una pieza es posible consultar con el equipo de atención al cliente de esta empresa.

Una vez cumplidos todos los pasos anteriores ya es posible efectuar la compra. En todos los casos es recomendable leer la política de devolución de cada tienda online y las garantías que se ofrecen ante cualquier daño o equivocación en el repuesto.

En el caso de Partsss, los envíos de recambios para motos BMW llegan al destino entre 3 y 4 días hábiles después de la compra. A su vez, los clientes cuentan con 14 días desde la entrega para efectuar la devolución.

En Partsss es posible encontrar recambios originales para motos BMW de la mano de un equipo de profesionales que ofrece asistencia al cliente durante cada paso del proceso de compra.