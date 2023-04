Su Community Manager utiliza LinkedIn Ads como una estrategia para atraer clientes

Desde hace algunos años, LinkedIn se convirtió en una plataforma de referencia de muchas empresas que buscaban atraer nuevos clientes. Es por eso que forma parte de diversas estrategias de marketing digital.

Cabe destacar que para que el proceso se lleve a cabo de forma efectiva, no solo es necesario conocer dicha red social profesional, sino también es clave contar con el apoyo de expertos en la temática.

Una de las firmas especializadas en el área es Su Community Manager, que cuenta con un servicio exclusivo de LinkedIn Ads, mediante el cual garantiza una rápida llegada a los clientes profesionales.

Publicidad en LinkedIn de forma efectiva Las nuevas plataformas digitales se han convertido en un lugar donde adquirir clientes para muchas empresas que constantemente buscan aplicar estrategias que les permitan alcanzar nuevos públicos e incrementar la rentabilidad.

Las mismas forman parte de los planes de marketing digital, que se planifican y desarrollan con la intención de cumplir con determinados objetivos previstos a corto y mediano plazo.

En esa línea trabaja Su Community Manager, que ofrece el servicio de LinkedIn Ads para conseguir clientes empresariales. Para ello, ofrece diferentes formatos, segmentación por sectores específicos y programación de anuncios de forma efectiva.

El principal objetivo de la empresa es impactar a los cargos más relevantes de las compañías del sector, aunque no exista una comunidad creada en la red. En esa línea, la propuesta es que cada cliente defina el presupuesto mensual para que los expertos en LinkedIn Ads ayuden a encontrar el formato de anuncio más adecuado.

A eso, se suma que los profesionales del marketing estratégico van a trabajar para definir el buyer persona, con el objetivo de hacer una segmentación adecuada y maximizar el retorno del dinero invertido de forma efectiva.

Beneficios de LinkedIn Ads Al igual que otro tipo de plataformas, LinkedIn ofrece una amplia gama de posibilidades de publicidad, que implican desde anuncios patrocinados hasta campañas de correo electrónico orientadas a un público específico.

La propuesta Su Community Manager es ideal para empresas que no cuentan con una red de contactos amplia, con la intención de llegar a una mayor cantidad de público, debido a que la visibilidad orgánica alcanza a contactos de primer y segundo grado.

Se trata de una publicidad que puede ser muy dirigida, ya que existe la posibilidad de filtrar por tamaño, tipo de compañía, cargo y sector determinado. A eso se suma la posibilidad de ganar clientes sin necesidad de anunciarse, a través de la cual se garantiza la visualización adecuada de la firma.

Con un enfoque puesto en el desarrollo y crecimiento de las empresas y un servicio de asesoramiento sin compromiso, Su Community Manager es una empresa de referencia para los empresarios que buscan ganar presencia en el ámbito digital.