Girbau explica los aspectos clave para montar una lavandería en Colombia

Por distintos factores, el sector de lavandería en Colombia presenta un importante crecimiento. Por un lado, su variante comercial puede suponer un buen negocio. Por otra parte, cada vez más empresas que necesitan de uniformes y otras prendas limpias a diario, ven como una inversión rentable la instalación de una lavandería propia.

Para comprender mejor la dinámica de este sector y los aspectos clave a considerar antes de abrir una lavandería en Colombia, Ricardo García, director general de Girbau Colombia, una de las empresas líderes en soluciones para lavandería industrial, comercial y autoservicio.

¿Cuáles son las ventajas que puede disfrutar una empresa al instalar una lavandería en Colombia?

En líneas generales, la ventaja es que es un mercado en constante crecimiento por la densidad de población y el crecimiento demográfico de la región, muy importante para el sector de lavanderías comerciales. Este sector y las lavanderías industriales son los más importantes para Girbau, ya que hemos logrado posicionarnos como un referente de excelencia en tecnología, asesoría y servicio técnico.

¿Las lavanderías son difíciles de mantener?

No, en el sector de las lavanderías existen rutinas de mantenimiento que son ejecutadas por el operario de la máquina y otras necesitan un servicio técnico especializado, lo que asegura la operatividad de los equipos y la continuidad del negocio. Unos equipos eficientes maximizan la rentabilidad de la lavandería y reducen los costes de mantenimiento tanto preventivo como correctivo.

Girbau es una empresa con mucha experiencia en este sector, ya que operan desde 1960 y en Colombia tienen presencia directa desde 2019. ¿Cómo ha cambiado el servicio de lavandería con el paso del tiempo y cuáles son las últimas innovaciones que se han incorporado?

Han pasado muchas cosas desde entonces; con respecto a equipos, lo más reciente es la serie GENIUS, la cual viene equipada con tecnología de primera, sistemas de gestión remota y nuevo diseño de tambor, entre otras cosas. Pero la innovación más importante es que, hoy en día, Girbau no solo tiene tecnología de primera, sino que ofrece asesorías y soluciones completas para lavanderías industriales, comerciales y autoservicio desde el diseño del lugar hasta el servicio técnico posventa. En Colombia, iniciamos operaciones en 2019 y hemos visto un mercado con un crecimiento exponencial en las principales ciudades del país, donde hemos logrado una importante presencia.

Cualquier empresa, negocio o industria que esté pensando en instalar una lavandería seguramente considere los costes antes de tomar una decisión. ¿Es costoso instalar una lavandería? ¿Es rentable?

Sí, es un negocio rentable, no es una inversión tan elevada; sin embargo, es importante definir qué tipo de equipos se quieren utilizar (industriales o semiindustriales) y tener en cuenta los costes de instalación y costes operativos, que son temas importantes a la hora de hacer una inversión. Contar con un plan de negocio y una asesoría especializada desde el principio, para escoger el tipo de lavandería, el lugar ideal y los equipos, entre otros temas a considerar, es de relevante importancia para el éxito del proyecto.

¿Girbau Colombia ofrece proyectos estandarizados o a medida?

Tenemos todo el equipo de trabajo disponible principalmente para trabajar proyectos a medida. Definir capacidad, cantidad y la mejor ubicación, dependiendo del uso que se les vaya a dar o el tipo de aplicación. Brindamos una asesoría personalizada dependiendo de los requerimientos de cada cliente, el espacio, etc., ya que las lavanderías pueden ofrecer distintos servicios según la demanda del mercado y las necesidades de los clientes o el tipo de servicio que se ofrecerá.

¿Cuál es la política de sostenibilidad que aplica la empresa?

Buscamos que en toda la cadena de suministro tengamos la consciencia de tener productos amigables con el medio ambiente, así como nuestros proveedores. Los procesos de fabricación están enfocados en reducir la huella de carbono y los equipos son amigables con el medio ambiente, ya que son más eficientes y tienen un menor consumo en recursos como agua, detergentes y energía, y todo esto debe estar enlazado con los otros procesos de la lavandería. Girbau tiene una inversión importante en I+D (Innovación + Desarrollo), principalmente en este tema de la sostenibilidad.

Abrir una lavandería en Colombia puede ser un negocio rentable si se toman en cuenta aspectos clave como la ubicación, calidad de los equipos, el tipo de servicio, un plan de negocio sólido y un equipo capacitado. Con la asesoría y acompañamiento adecuado es posible sacar el máximo provecho de esta industria en crecimiento ofreciendo un servicio de calidad para el cliente final.