Nosotras, una app de ayuda a las víctimas de trata

Nace Nosotras App, una app de recursos geolocalizados para personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata de toda España.

La ONG “In Género”, a través de un proyecto de sensibilización financiado por el Ministerio de Igualdad, ha creado una app que geolocaliza los recursos públicos y privados a los que pueden acceder las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata. La alta movilidad del colectivo y la falta de conocimiento de los recursos en las diferentes comunidades, dificultaba el acceso a los recursos básicos de proximidad.

La nueva app por primera vez recoge los datos de las ONG especializadas que intervienen con personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata en los diferentes territorios a nivel local, provincial, regional y nacional. Nosotras App permite acceder a un panel que contiene los recursos estructurados en seis áreas: social, salud, atención jurídica, mediación, ocio y tiempo libre y empleo y formación, todos ellos geolocalizados. Además, hay un botón S.O.S. de emergencias que conecta de forma directa al 112 y otro botón que conecta de forma directa al teléfono de atención a la trata de la Policía Nacional. Una beneficiaria desde cualquier punto de España accede a la app y geolocaliza todos los recursos posibles en un radio de 20 km.

La novedad de esta app consiste en hacer cercanos y accesibles los recursos especializados para personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata de toda España. Por primera vez, se han recogido todas las entidades y asociaciones que intervienen de forma directa en toda España con este colectivo.

La aplicación se puede descargar fácilmente a través del Play Store o Apple Store, dependiendo del sistema operativo del móvil utilizado para la descarga. También se ha diseñado un acceso directo a la página web de la aplicación a través de un código QR para facilitar la descarga a las beneficiarias del proyecto.

Este proyecto llamado “No estás sola contra la trata” ha sido financiado por el Ministerio de Igualdad y se encuadra en las subvenciones públicas destinadas a programas y proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, financiadas por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Este proyecto ha sido financiado con 85.038,16 euros y calcula que va a dar cobertura a más de 30.000 personas de toda España en su primer año de lanzamiento. El proyecto ha sido desarrollado por dos informáticas y dos técnicas que han desarrollado todo el trabajo en un periodo de 6 meses.

Miguel Ángel del Olmo, director de In Género, ha afirmado durante su intervención: "En un año donde la prostitución viene a colocarse como foco de conflicto y lucha, venimos a dar aportaciones simples y económicas que vienen a mejorar de forma notable la vida de las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata. Además del discurso, lo esencial es mejorar las vidas de estas personas en todos los sentidos". Belén Jiménez, coordinadora de acción social de la entidad, refirió que "lo más importante es que pequeñas ONG especializadas en prostitución y trata hacemos grandes cambios en las vidas de las personas y el secreto del éxito de nuestros programas y proyectos está en la participación de las personas que ejercen la prostitución en todos los procesos. Esta app es el resultado de las propuestas que han realizado cientos de mujeres que ahora van a ser las beneficiarias del mismo".

In Género es una ONG de ámbito nacional que lucha por los derechos humanos de las personas que ejercen la prostitución y las víctimas de trata. Nació en 2005 y durante el 2022 dio cobertura a más de 5.600 personas en los territorios donde interviene: Castilla La Mancha, Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Madrid. En estas 14 provincias, se visitaron 759 lugares donde se ejerce la prostitución: 263 clubes de alterne, 467 pisos y lugares privados, 12 casas y 17 lugares de calle. Se llevaron a cabo 19.858 intervenciones con personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata, se impartieron 3.772 talleres. Durante este pasado año, se dio respuesta a 3.254 demandas: 511 jurídicas, impartieron 3.772 talleres. También se dio respuesta a 3.254 demandas: 511 jurídicas, 666 sociales, 1.155 laborales, 8666 sociales, 1.155 laborales, 879 sanitarias y 43 de contenido diverso, 79 sanitarias y 43 de contenido diverso.

En la presentación, que también se ha realizado por streaming, ha contado con la participación de más de 100 ONG, el apoyo de diferentes direcciones de institutos de la mujer y de igualdad de algunas comunidades autónomas; varias unidades de violencia de diferentes subdelegaciones de gobierno y muchas técnicas de programas y recursos públicos y privados de todo el territorio español.