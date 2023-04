Revista Pyme explica cómo evaluar y poner a prueba las ideas para crear una empresa

Evaluar y poner a prueba una idea para la creación de una empresa es una etapa esencial antes de ir más lejos en la construcción de cualquier proyecto De hecho, tener una buena idea no basta para tener éxito en el ámbito empresarial. Para optimizar las posibilidades, se necesita evaluar y validar las ideas para el negocio.

Revista Pyme, explica en este artículo los enfoques a evaluar y poner a prueba un proyecto para la creación de una empresa.

Hay muchas formas de evaluar y poner a prueba las ideas para los negocios. Ningún método es mejor que otro, lo más importante es pensar profundamente y constructivamente sobre el proyecto.

Hay dos pasos que se pueden dar para validar la idea de negocio: evaluar la idea y ponerla a prueba.

Evaluar una idea de negocio implica pensar en varios niveles:

- Describir la empresa con precisión

En primer lugar, hay que empezar por describir con precisión la oferta de los productos o servicios que se van a ofrecer:

¿Qué se va a vender?

¿Cuál es la finalidad de los productos o servicios?

¿Cuáles son las características?

¿Cómo se va a vender? ¿A quién? ¿Dónde?

¿Por qué ofrecer esos productos o servicios? - Estudiar el mercado objetivo

Para entrar en un mercado, hay que entender cómo funciona y cómo definirlo. A este nivel, tiene que estudiar en particular los siguientes puntos:

Las características del mercado al que se dirige: zona geográfica, estacionalidad o permanencia, nivel de concentración, barreras de entrada, vínculos con otros mercados, etc.

El tipo de cliente al que se dirige,

El estado actual del mercado y las tendencias. No es obligatorio realizar un estudio de mercado completo, dependiendo de las necesidades del proyecto. Si ya conoce el mercado a través de la experiencia, ya tiene las respuestas a estas preguntas.

- Estudiar la compatibilidad con las necesidades del proyecto

El objetivo de este proceso es comprobar que es la persona adecuada para llevar a cabo el proyecto para la creación de empresa: ¿son compatibles los rasgos de personalidad y las aptitudes con las necesidades del proyecto?

Para ello, se debe analizar las motivaciones, los objetivos, los conocimientos y el potencial. Después tendrá que comparar su personalidad y sus competencias con las necesidades del proyecto.

Cuando falten ciertas competencias, deberá plantearse encontrar asociados y/o socios que puedan proporcionárselas. Por ejemplo, si el proyecto requiere buenas dotes de negociación, pero no es vendedor, necesitará a alguien con estas aptitudes.

El equipo que se forme es muy importante, debe tener la capacidad y las aptitudes necesarias para ejecutar el proyecto con éxito.

- Analiza los puntos fuertes y débiles de la idea

Por último, un análisis de los puntos fuertes y débiles de la idea de negocio permitirá destacar:

Las ventajas frente a la competencia . Debe capitalizar estos puntos fuertes, que son ventajas competitivas.

. Debe capitalizar estos puntos fuertes, que son ventajas competitivas. Las limitaciones del proyecto. Hay que encontrar soluciones para superar estos obstáculos. Se trata de una especie de síntesis de una evaluación. Paralelamente, debe obtener un análisis crítico de la idea por parte de futuros clientes potenciales.

- Poner a prueba la idea de negocio

La tarea consiste en poner a prueba la idea con una pequeña muestra de clientes potenciales y analizar los comentarios para evaluar la oferta. La ventaja de hacer esto es que obtendrá un análisis externo.

- Seleccionar a los probadores

Primero hay que encontrar una muestra de personas que sean representativas a los futuros clientes potenciales. Los probadores deben estar interesados en la oferta, por lo que debe haber identificado claramente el segmento de clientes en el estudio de mercado.

- Probar los productos o servicios

Una vez que tenga una muestra, puede llevar a cabo la prueba. Puede hacerlo cada persona individualmente o en grupo.

- Analizar la respuesta

El trabajo más importante no es la prueba en sí, sino el análisis de las opiniones de cada cliente. Hay que recopilar los resultados y detectar tendencias: ¿qué ha gustado, ¿qué ha decepcionado, por qué?

El análisis de los comentarios permitirá ajustar la oferta de productos o servicios. Este feedback es un punto de vista externo de una muestra representativa de los futuros clientes. Para que el proyecto sea un éxito, la oferta debe satisfacer y convencer.

- Las conclusiones de la prueba

Tras el análisis de las conclusiones de esta fase de prueba, son posibles varias situaciones.

La oferta trabajada puede:

Responder plenamente a las expectativas de la muestra y, por tanto, a las necesidades del mercado

Responder parcialmente a las expectativas de la muestra y, por tanto, necesitar mejoras

No adaptarse a las necesidades del mercado objetivo. En este caso, tendrá que modificarlo o abandonar el proyecto

Adaptarse sólo a una parte de la muestra. En este caso, es posible que el mercado no sea lo suficientemente amplio. Puede que sea necesario modificar la oferta para satisfacer las necesidades de un mercado mayor. En el segundo caso, sin embargo, puede que la oferta satisfaga las necesidades de un nicho de mercado que potencialmente puede crecer, o incluso de un mercado por crear.

Esta situación es especialmente común en los proyectos de innovación. Puede apostar por el desarrollo de este mercado, pero esto implica un riesgo.

¿Qué hacer después de evaluar y poner a prueba la idea de negocio?

Una vez que se haya evaluado y puesto a prueba la idea de negocio, se puede elaborar un resumen del proyecto y, a continuación, destacar los puntos fuertes y débiles.

Este resumen determinará el camino que debe seguir:

Continuar con el proyecto si no hay puntos débiles que bloqueen y si hay señales alentadoras

Modificar el proyecto si hay algunas debilidades potencialmente bloqueantes que pueda superar

Abandonar el proyecto si hay muchos puntos débiles que no puede superar. Es importante dedicar el tiempo necesario para evaluar y poner a prueba la idea de negocio aumenta las posibilidades del éxito empresarial. Aunque la idea sea muy buena, el proyecto debe estar suficientemente meditado, porque las prisas pueden convertir una idea de negocio en un fracaso.