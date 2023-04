La autora madrileña, María Carmen Rodríguez Ricote, publica ‘Nadie nos enseña el camino hacia la luz’

Se trata de una obra escrita con la intención de dar aliento en mitad del caos y la pérdida que han acompañado a esta pandemia mundial desde su inicio.

CÍRCULO ROJO.- María Carmen Rodríguez Ricote es amante de la lectura desde pequeña, su vida ha estado marcada por la pérdida y quizás ese dolor le haya servido de impulso para crear, Nadie nos enseña el camino hacia la luz, con la que pretende ayudar a otros a y arrojar un poco de luz. “Debo destacar en mi libro la importancia de que todo y todos estamos conectados en lo bueno y en lo malo. Todo cuanto acontezca en una parte del mundo tiene y tendrá su eco en el planeta entero. Concienciarnos de la importancia de una vida sostenible basada en el respeto de la vida en todas sus formas, y el esfuerzo íntegro de un mismo planeta por hacer del mismo un mundo donde vivir sea un orgullo respirar la diversidad sin herir a nadie, sea cual sea su procedencia”, explica la propia autora.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar un recorrido desde la evolución de los seres vivos hasta la base de las preguntas que todo ser humano se hace ante las situaciones incomprensibles, que buscan respuestas ante el dolor y el sufrimiento que “azota el alma y el cuerpo sumergidos en una oscura realidad que los aparta de lo que conocen de la vida”, añade María Carmen.

María Carmen Rodríguez se ha inspirado en su propia vida para crear esta experiencia, como explica ella misma. “Aceptar y perdonar han sido la base de los pasos que he dado en mi vida, aunque todo pueda parecer injusto sin importar la clase social, nacionalidad o creencia es algo por lo que todos hemos pasado o pasaremos; no hay distinción para el dolor ante la muerte y lo que conlleva esa pérdida desde el sufrimiento”.

Sinopsis La ciencia y las creencias se debaten continuamente en largos y extensos siglos intentando comprender qué o quién es cada uno. Pero las personas no son un escaparate que expone lo que llevan dentro, sino más bien una realidad que parpadea al compás de la visión mezclando lo que hay en uno mismo y fuera, como proyecciones holográficas de una realidad creada por la consciencia y la propia energía y la que desprenden los objetos y las dimensiones. No obstante, si uno no existe… ¿dónde existe? Se concibe el ser con la identidad personal, cultural, nacional, de género, etc., mientras que el existir es trasladado al pensamiento de todo aquello que tiene vida y que se encuentra dentro de las magnitudes de tiempo, espacio, etcétera, para concebir esa existencia. Y a pesar de todo ello, de todo cuanto pueda cambiar interna o externamente, hay «algo» que identifica a las personas como únicas. Envejecer cambia el cuerpo, pero no lo que uno es, lo que realmente conecta con lo amado, con el amor que se encuentra y se entrega a lo largo de toda la existencia. Una vez que la muerte llama a la puerta, todo desaparece dejando a su paso el recuerdo en aquellos seres que han querido o han compartido momentos de alguna manera, y permanecen en sus pensamientos, en sus corazones, en su mente. Sin embargo, hay una existencia que, aun sin el contacto de las magnitudes físicas, es percibida con la sutileza que se desvincula de todo cuando se conoce. Una huella única, una identidad intransferible y reconocible en los cambios físicos que se puedan tener, y para llegar a ella se tendrá que ir más allá de la mente, de los pensamientos, de las emociones, de la energía para llegar a la esencia del todo que forma.

Autora Nacida en Madrid (España), es única transmitiendo y hablando de los sentimientos que a tantas personas cuesta expresar. Sus escritos acarician el alma con la sutileza de las emociones y una frágil sensibilidad que enganchará. Propietaria y administradora de Imparsite, dedicada a la autoayuda y crecimiento personal desde enero de 2018. Profesional en área de salud y bienestar, mindfulness, coaching familiar, dinámicas de inteligencia emocional en el ámbito familiar, coaching nutricional, fitness y preparación física para la salud, recuperación muscular, estudios como analista de laboratorio, psicología, formación para la igualdad, adolescencia, sexismo y violencia de género. Diseño, creación y mantenimiento de webs y blogs. Escribe poesía, cuentos para niños, microrrelatos, género de humor, narraciones y textos en su blog personal, edita y publica vídeos de voz propia en su canal de YouTube Imparsite. Autora de Tu presencia es impar, un libro reconocido como un viaje reflexivo a través de las emociones (2018). Ha colaborado en la publicación de otros libros como Amor imposible (2005). En anécdotas divertidas, ¿Me pone con el cielo? (2008), con prólogo de Gomaespuma, cuya recaudación es íntegra para la ONG que dirigen. En Porciones del alma (2015). En poesía, Luz de luna, poesía erótica y Poeti e Poesía, con sede en Roma en Reflejos (2016). En El año en que escribimos peligrosamente (2018). La calidez con la que enlaza las palabras y compone sus textos acarician los sentidos, acunando y consolando las emociones calladas. Leerla u oírla es encontrar la calma y la paz que hay en uno mismo.