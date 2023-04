Entre el marketing de una pyme y el de una gran empresa existen varias diferencias

De acuerdo con Think with Google, 5 de cada 10 usuarios encuestados aseguraron usar el buscador de Google para encontrar y conocer nuevos productos y artículos en 2019. Esto significa que, a través del espacio digital, un negocio puede llegar al menos a la mitad de sus potenciales clientes. Tener una buena estrategia de marketing online es imprescindible para cualquier empresa, pero sobre todo para las pymes, y en este artículo se explica por qué.

Debido al alcance que proporciona la web, las pequeñas y medianas empresas pueden usar esta oportunidad para expandir su presencia y aumentar sus ganancias en el corto y largo plazo. Sin embargo, el éxito dependerá de las estrategias aplicadas, ya que deben ser diferentes a las usadas por las grandes compañías.

Diferencias entre el marketing de una pyme y el de una gran empresa El marketing online es un área crítica en cualquier empresa, sin importar su tamaño. Se estima que para el 2025 el mercado online crecerá en un 50 % y solo las empresas que apliquen las estrategias correctas se quedarán con una gran parte del mercado. Es por ello que es vital usar estrategias y herramientas adaptadas a cada situación, sector y objetivos para optimizar todas las acciones y obtener un balance positivo en los ingresos y beneficios.

En este sentido, una empresa grande suele tener un mayor número de seguidores en redes sociales, numerosas visitas en sus sitios web y diferentes sitios físicos en donde genera presencia con algún tipo de publicidad. Por lo tanto, estas compañías requieren de un seguimiento especializado de los diversos datos para mantener el interés y fidelidad del público y trabajan más conceptos de branding.

En contraste, el marketing en una pyme tiene como objetivo conseguir aumentar la facturación lo antes posible, ya que su supervivencia depende de ello. En la etapa en la que se encuentran, aún no acumulan una elevada cantidad de interacciones en internet ni demasiada presencia en espacios físicos. Por esto, necesitan llamar la atención de los usuarios y asegurarse de que sus contenidos sean vistos por su público objetivo, no cualquier contenido, sino un contenido que genere la necesidad de compra inmediata del consumidor. Una pyme no puede permitirse el lujo de mantener costosas campañas de marketing o branding sin ver retorno durante meses.

¿Cómo hacer marketing para una pyme? Actualmente, los clientes tienen acceso a una gran cantidad de información gracias a internet y pasan la mayor parte del tiempo navegando o en redes sociales. Esto significa que pueden comparar los servicios de varias empresas en poco tiempo y que su atención es limitada, por lo tanto, aumenta la competencia y la dificultad para captar su atención. Por eso, las pymes, al ser negocios pequeños, poco conocidos y con recursos limitados, necesitan estrategias de marketing de respuesta directa. Gracias a esto pueden conectar con su público objetivo y comenzar a escalar su facturación y rentabilidad.

La principal técnica para pequeñas compañías consiste en conocer y definir muy bien a la audiencia, crear un embudo de ventas que guíe al cliente durante el proceso de compra, conectando de una forma única con su público objetivo. Además, es fundamental analizar el crecimiento y detectar posibles fallos u oportunidades de mejora en las estrategias aplicadas.

A través de empresas de marketing, las pymes pueden contar con expertos en estrategias online de marketing. Su objetivo es ayudar a empresarios y profesionales a monetizar sus productos y servicios, aumentando su exposición en internet.

