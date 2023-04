Encontrar una amplia variedad de edificios de inversión inmobiliaria, de la mano de Alqant

En los últimos años, la inversión inmobiliaria se ha convertido en uno de los activos más útiles para quienes desean generar otro tipo de ingresos. Este proceso consiste en la adquisición de una o más propiedades con la finalidad de obtener beneficios financieros a largo plazo.

Para quienes buscan vender o comprar una propiedad, encontrar la opción adecuada puede resultar un proceso complejo. Como solución, Alqant se ha enfocado en conectar propietarios e inversores de una forma fácil, segura y rápida. Esta plataforma proptech made in España permite encontrar una amplia variedad de edificios de inversión inmobiliaria, brindando también asesoramiento y asistencia en los procesos de venta e inmediación.

Especialistas en compraventa de activos profesionales inmobiliarios Una de las principales características por las que ha destacado Alqant es por contar con una amplia cartera de servicios, los cuales se dirigen a inversores, propietarios e incluso brokers inmobiliarios. Este es un aspecto que le ha permitido posicionarse como una de las herramientas más completas en la actualidad en la industria inmobiliaria.

Los usuarios interesados en edificios inversión inmobiliaria o desinversión, podrán encontrar en la plataforma un aliado estratégico durante todo el proceso de adquisición y venta de activos en cualquier segmento. Además, Alqant permite realizar operaciones en off market, proporcionando un asesoramiento permanente, enfocado en la agilidad, eficiencia y seguridad para sus clientes. Asimismo, esta empresa ofrece un servicio de valoración y Due Diligence, lo cual facilita determinar el valor del activo actual y futuro, permitiendo decidir de forma objetiva si realizar o no la operación.

Para los propietarios Alqant se ha centrado en simplificar el proceso de venta, en la plataforma es posible encontrar un gran número de inversores nacionales e internacionales. También es posible conocer en todo momento qué inversores están analizando el activo y garantiza la fiabilidad y confidencialidad de la información de estos.

¿Por qué elegir Alqant para las inversiones inmobiliarias? Además de ser una plataforma versátil, integral y basada en tecnología de avanzada, Alqant se ha caracterizado por tener presencia en todos los segmentos y tipos de activos. Los propietarios individuales y profesionales con residencias geriátricos, oficinas, edificios, así como activos alquilados, naves, hoteles, entre muchos otros inmuebles, pueden vender a través de esta página web, mientras reciben el asesoramiento de los expertos.

En la actualidad, la compañía cuenta con una cartera que supera los 350 grandes inversores especializados y más de 2.400 millones de euros en comercialización. Además, dispone de un amplio número de compradores especializados en grandes activos para inversiones alrededor del mundo.

El alcance global de Alqant, en combinación con la unificación de elementos optimizados y avanzados, ha permitido a esta plataforma consolidarse como una de las mejores opciones para realizar inversiones inmobiliarias.