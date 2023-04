Eloísa de Castro muestra de manera poética y filosófica la realidad del narcisismo en su libro ‘Antiética del narcisista’

CÍRCULO ROJO.- El conocido mito de Narciso apenas ocupa dos páginas, por eso, de forma epistolar, la madrileña Eloísa de Castro ha estirado y narrado la historia de Eco y Narciso en su libro, Antiética del narcisista con el objetivo de que los lectores visualicen esas conversaciones más cotidianas y los mensajes de manipulación que tienen este tipo de maltratadores a la hora de hablar de relaciones sentimentales.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector entrará en un viaje de descubrimiento personal y de realidad misma. “Este tipo de cuestiones no se estudian en colegios ni institutos y creo que sería fundamental, por lo que, de una forma poética y filosófica tendrán un ensayo con el que reconectar consigo mismos y reflexionar sobre este tipo de cuestiones”, explica la propia autora. “Me inspiraron muchas vivencias personales, lecturas sobre la temática, así como el afán por la escritura y lectura. Sabía que quería escribir ensayo, aunque no sabía que este iba a ser el primer libro. Cuando me di cuenta, llevaba 150 páginas. Hacer filosofía de esta forma no solo me parecía más divertido, sino una mejor forma para conectar con la gente”, sentencia Eloísa.

Sinopsis Antiética del narcisista es una obra realizada desde la observación empírica sobre hechos que suceden en la sociedad actual. La arrogancia, el egocentrismo y la apatía recorren las calles, dejando atrás miles de almas destrozadas ante el arrollador torbellino que deja posos allá donde va. Durante la Edad Antigua, los griegos realizaron la labor de transmitir este tipo de sucesos a través de los mitos, concretamente El mito de Narciso, contado en la primera parte de esta obra en forma de tragedia griega, una historia sentimental que deriva en maltrato por parte de Narciso hacia Eco. En la segunda parte de esta obra, la autora se ha encargado de recoger todas aquellas fuentes filosóficas convenientes para elaborar un ensayo ético sobre esta tragedia: ¿es el discurso narcisista un discurso ético?, ¿puede elaborarse una ética universal a través de un solo sujeto?, ¿cómo elabora un narcisista su discurso (anti)ético?. Se está ante la construcción de una antiética que desestabiliza cualquier intento de establecer unos criterios éticos justos por una sociedad cada vez más sumida en el individualismo, una antiética que debe ser observada detenidamente para poder hacerle frente.

Autora Eloísa De Castro nace en Madrid el 11 de febrero de 1997, al calor de una familia de pensadores y artistas. Ellos, sus testigos más directos, vieron cómo Eloísa desde pequeña buscaba respuestas sobre el universo, la ciencia e incluso algunas injusticias que ocurrían en su mundo infantil.

Con diecisiete años decide estudiar Humanidades en el IES Complutense de Alcalá de Henares, ciudad que la ha visto crecer, cuando las culturas griega y romana, así como la Filosofía, hicieron que se despertara en ella un sentimiento de esperanza a la hora de preguntarse quién era y qué quería hacer con su futuro.

Durante los años 2018-2019, cursó varios cursos de la Universidad de Alcalá, entre ellos, Monitora en Derechos Humanos, por el que pudo dar clases en centros escolares durante las clases que correspondían a la asignatura de Filosofía, un hecho que la hizo reflexionar sobre la educación, los valores y la sociedad actuales. Fue en esos años cuando Eloísa elaboró un ensayo para la UAH sobre El Cristianismo y la figura de Constantino I, llegando a obtener un premio y la Matrícula de Honor en la asignatura Filosofía, Ética y Educación Moral, hecho que le sirvió para seguir con la idea de dedicarse a la Filosofía, entre otras cosas.

En 2019 se traslada a Burgos, donde continúa sus estudios de Filosofía por la UNED, una de sus ciudades favoritas donde poder encontrar su paz interior y conocerse a sí misma, lo que la ayuda a elaborar este proyecto en el que conjuga sus observaciones empíricas con sus estudios, centrando su mirada en la sociedad y la ética.