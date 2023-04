Servicios de limpieza con vapor a alta presión, precisión y ahorro, de la mano de Galvañ

Una tecnología innovadora para mantener impecable cualquier superficie está disponible la provincia española de Alicante en manos de los expertos de la empresa Galvañ, especializada en limpieza con vapor a alta presión. Más de 15 años de experiencia avalan la calidad del servicio de este grupo de profesionales que dispone de una maquinaria de última generación y puede trabajar en el sitio donde el cliente indique o pasar a recoger los objetos. La compañía destaca en el sector por ofrecer presupuestos muy competitivos y realizar otras técnicas como arenado, barnizado y lacado.

Tecnología Steamplus Para ejecutar las limpiezas con vapor a alta presión, Galvañ opera con la tecnología Steamplus, que permite ahorrar más de un 65% de agua, 23% de energía y 93% en productos químicos o detergentes; esto último se debe a que solo en 7% de las limpiezas la empresa usa productos químicos, al tratarse de casos más complejos. En casos como la eliminación de graffitis, chicles, grasas, alquitrán y muchos más, es posible retirar lo no deseado únicamente con vapor.

Gracias a esta técnica, la llamada limpieza con vapor eco de Galvañ resulta absolutamente respetuosa con el medioambiente, ya que no deja residuos y no daña las superficies sobre las cuales se aplica. La máquina de vapor a alta presión no solo es capaz de eliminar cualquier tipo de pintada, sino que es ideal para material incrustado como residuos de animales, alquitrán, pegamento, resina o cola.

Múltiples ventajas y usos La limpieza con vapor a alta presión puede ser utilizada con los mejores resultados en tareas en empresas privadas u organismos públicos. Para las labores de ornato, el sistema ecológico es perfecto para retirar carteles y pegatinas de cualquier espacio, así como para limpiar fuentes estatuas, fachadas y demás elementos patrimoniales. También garantizará limpieza absoluta y 100 % amigable con el ambiente en señalización de tráfico, puentes, aceras o carreteras.

En comunidades de vecinos, colegios o centros deportivos, Galvañ puede mejorar la estética de las paredes, escaleras, aparcamientos y pisos. Otro uso muy solicitado en Alicante y para todo el mercado nacional es la limpieza a talleres mecánicos, gracias a su efectividad para eliminar restos de aceite, gasoil o cualquier tipo de grasa, incluso es muy efectiva a la hora de higienizar vehículos como furgones, motos, autobuses, camiones, barcos y hasta aviones.

El personal de Galvañ está dispuesto a asesora a las empresas y particulares que deseen conocer todos los beneficios y los múltiples usos de la limpieza con vapor a alta presión con el equipo Steamplus. Solo se necesita establecer contacto vía web o por teléfono con los expertos de la compañía, para recibir una excelente atención y contar con un servicio que dejará cada espacio como nuevo.