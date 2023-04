Disminución del consumo de alimentos ecológicos con la plataforma mentta

El precio de los productos bio ha subido durante los últimos meses, lo que dificulta que las personas se sumen a este tipo de alimentación. La inflación ha aumentado desde hace unos cuantos meses, por lo que hacer la compra supone un gasto y cada vez existen más personas que dejan de lado la alimentación ecológica debido a la subida de precio en los productos.

A medida que aumenta la concienciación social acerca de llevar un estilo de vida saludable, lo hace también el precio de dichos alimentos.

"Cada vez hay más información con respecto a la importancia de llevar un estilo de vida consecuente con el medioambiente y, por ello, cada día más gente se suma a la alimentación saludable. La sociedad actual está muy concienciada sobre cómo la contaminación, los alimentos ultraprocesados, los pesticidas de los cultivos… pueden repercutir en su salud", afirma Luis Miguel Gil, CEO de mentta.

Según “Connecting with eco-conscious consumers”, un estudio realizado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), el 55 % de personas que adquieren productos ecológicos dejarán de lado este tipo de alimentación, cambiándola por marcas más baratas que no son ecológicas. A su vez, un 66 % de españoles ha contestado que le gustaría llevar a cabo más acciones por el medioambiente, sin embargo, la subida de precios en la alimentación y en otros ámbitos del hogar dificulta la tarea.

Dificultades en el ahorro La media del Índice de Precios de Consumo (IPC) ha experimentado una subida del 8,4 % respecto al año anterior. La subida de precios en el sector de la alimentación, sumado al encarecimiento de los gastos en el hogar provoca que mucha gente deje de lado la alimentación ecológica, ya que, en estos casos, gana el ahorro frente a la sostenibilidad.

Pero esta subida de precios no solamente ha frenado temporalmente la opción de consumir productos ecológicos, sino que la ha reducido para siempre. Y es que un 29 % de los consumidores encuestados aseguran que no volverán a consumir ninguna marca ecológica a pesar de que el nivel de vida vuelva a bajar.

Frente a esta situación, se intenta llevar a cabo medidas para fomentar la producción ecológica o el apoyo de las marcas a pequeños productores, como en La Rioja, donde buscan aumentar tanto la producción como el consumo de productos ecológicos mediante jornadas técnicas.

Los marketplaces y la alimentación ecológica Por otro lado, están los marketplaces de alimentación, pequeños supermercados online que ofrecen muchas facilidades a productores que buscan introducirse en el mundo digital.

Trabajan de intermediarios entre el vendedor y el consumidor final. Ofreciendo un amplio catálogo de productos, instantaneidad en los repartos, precios competitivos y mayores comodidades para los clientes, los marketplaces están en proceso de expansión.

La plataforma mentta es un ejemplo de los grandes marketplaces de alimentación del país, siendo uno de los líderes de su segmento en España con más de 100.000 productos en catálogo y 470 tiendas, la web abarca un gran número de consumidores que apuestan por el estilo de vida saludable y multitud de productos bio a un precio justo. El entorno digital ofrece muchas facilidades y cada vez son más los productores que optan por la venta online.