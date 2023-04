La personalización de productos para el sector HORECA, por Tucantex

El sector HORECA es uno de los que más evolución y crecimiento ha tenido en los últimos años. Concretamente en España, existen más de 260.000 establecimientos que abarcan áreas como bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, ocio, etc. Debido a la alta competitividad, es necesario que las compañías de esta industria busquen alternativas de diferenciación comercial para destacar frente a sus competidores.

Una de las tácticas más efectivas para ganar la fidelidad de los clientes es enfatizar la sensación de exclusividad de la marca. Esto se logra con productos textiles personalizados o servicios, haciendo que los usuarios se sientan parte importante de la empresa.

Empresas como Tucantex facilita el proceso de personalización de artículos, mediante la fabricación y confección de tejidos de alta calidad, adaptados al diseño y a la identidad de cada marca.

Ventajas de personalizar productos en el sector HORECA La manera en la que se mueve el mercado actualmente, hace que el consumidor reciba información por todas partes y olvide fácilmente los atributos de una marca. Es por esto que la personalización de artículos se ha convertido en el "as" bajo la manga de las empresas. Con ver el logo o el color de una marca en artículos específicos, es mucho más fácil para el usuario poder recordar los productos y servicios de una empresa y aumentar las posibilidades de compra.

Debido a esto, la personalización de productos ayuda a incrementar las ventas, favorece la fidelización y recomendación por parte de los clientes satisfechos. Según un estudio de Deloitte, el 36% de los consumidores considerarían comprar un producto personalizado y hasta estarían dispuestos a pagar un 20% más. Por esta razón, esta estrategia está convirtiéndose en una parte importante en los departamentos de marketing del sector HORECA.

A través de la personalización de artículos y estampación de logos en textiles, la industria ha logrado crear una mayor cercanía con su público objetivo y generar mayor confianza en ellos. Además, quienes implementan esta estrategia se ubican en una posición adelante de sus competidores, ya que obtienen una ventaja competitiva en el mercado.

Empresa especializada en la fabricación de textiles personalizables Tucantex se ha consolidado como una empresa referente en el sector de la producción y personalización de artículos textiles porque confecciona artículos a la medida de las empresas del sector hotelero, restaurantes, etc. Para la firma cada cliente es único, por eso se encargan de elaborar productos con materia prima de calidad y de realizar un diseño que resalte la imagen de las marcas para que el resultado sea una pieza singular y original.

La empresa ofrece variedad de productos con tejido de calidad como algodón, poliéster, microfibra compacta, microfibra esponjosa y microalgodón. Estos últimos tienen la característica de ser transpirables, ligeros, antialergénico y duraderos. De este modo, apuestan por un concepto de textil inteligente que ayuda al ahorro energético y huye de los estándares de producción industrial.

A través de su página web de Tucantex, los usuarios pueden visualizar la amplia gama de productos que la empresa pueden personalizar y estampar y realizar sus pedidos de inmediato, comunicándose con su equipo de ventas.