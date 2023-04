Cloudbeds anuncia integraciones con las mayores soluciones de puntos de venta (POS) para expandir su Marketplace

Los clientes de Cloudbeds podrán conectar los bares y restaurantes de sus hoteles a la plataforma de Cloudbeds para brindar una experiencia ágil y sencilla a sus huéspedes Cloudbeds, la plataforma de gestión hotelera que impulsa más reservas y huéspedes más felices para negocios de alojamiento en todo el mundo anunció hoy nuevas sociedades estratégicas con las soluciones de puntos de venta que lideran la industria: Lightspeed, Toast, Revo, Last.app, Tevalis e Invu. Estas integraciones ofrecen a las empresas de alojamiento que usan la plataforma de Cloudbeds la capacidad de verificar de manera ágil la información de sus huéspedes y añadir cargos acumulados a la habitación del huésped desde los bares y restaurantes en la propiedad. La información detallada que se comunica a través de los sitios web de POS ahorra tiempo a los empleados de la propiedad en entornos dinámicos, reduce el margen de error y evita numerosas tareas manuales.

"El mercado hotelero demanda agilidad mediante herramientas elaboradas que facilitan el éxito de equipos de trabajo y mantienen el enfoque en sus operaciones. Cloudbeds se enorgullece de asociarse con grandes innovadores y de ofrecer soluciones a la medida para nuestros clientes", afirma Sebastien Leitner, VP de Partnerships de Cloudbeds. "Los sistemas POS son herramientas operativas cruciales para la hospitalidad. Ofrecer a hoteleros y anfitriones acceso a desarrollos de última generación mediante nuestra premiada plataforma permite brindar un mejor servicio tanto a huéspedes como a empleados de hoteles. Estamos encantados de trabajar con estos principales asociados en puntos de venta para generar más valor a nuestros clientes y ofrecer experiencias de altísima calidad a su clientela".

Las soluciones de punto de venta que no requieren de efectivo ni de contacto optimizan la productividad de las operaciones diarias. En pocas palabras, permiten a los hoteleros tener más tiempo para atender mejor a sus huéspedes. Los clientes de Cloudbeds se benefician de integraciones API ágiles y en tiempo real, aspectos cruciales para impulsar los servicios hoteleros en un mundo conectado y digitalizado. Estas nuevas integraciones de POS continuarán cimentando a Cloudbeds como el mayor partner de operaciones hoteleras y ofreciendo a nuestros usuarios soluciones que producen resultados para atender las necesidades de sus propiedades.

Cloudbeds es la plataforma que impulsa la hotelería al permitir que decenas de miles de negocios de alojamiento en más de 150 países crezcan y prosperen. La premiada plataforma de hotelería de Cloudbeds reúne soluciones tecnológicas para aumentar los ingresos, optimizar las operaciones y sorprender a los huéspedes en un solo sistema unificado y mejorado mediante un mercado seleccionado de integraciones de terceros. Fundada en 2012, Cloudbeds fue nombrada PMS No. 1, sistema de gestión hotelera No. 1 y software de mensajería para huéspedes No. 1 por la publicación Hotel Tech Report en 2023, y fue reconocida como un actor clave en el informe IDC Marketscape 2022.

