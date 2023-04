SATE Mediterráneo explica cómo funciona el aislamiento de cámara de aire

De acuerdo a múltiples estudios, en climas fríos, como los que suelen presentarse en regiones de Europa, el invierno supone un aumento considerable en la factura de electricidad para todas las personas. Es por ello, que expertos como SATE Mediterráneo, proponen como principal solución construir un sistema de aislamiento térmico capaz de contener las altas temperaturas fuera del interior de un establecimiento de forma eficiente.

No obstante, hay personas interesadas en buscar alternativas más económicas. Sin embargo, las mismas no suelen tener tanta efectividad y terminan dejando la responsabilidad de la temperatura del hogar o empresa a la merced de la calefacción y, junto a ello, altos costes.

¿Por qué el aislamiento térmico es una solución inteligente para hogares y empresas? Actualmente, en la industria de la ingeniería y construcción hay múltiples soluciones para mantener la temperatura de una edificación lo más confortable posible. Cabe destacar, que ese tipo de soluciones que suelen presentarse a las personas no son de bajo coste, siendo alguna de ellas poco sostenibles o respetuosas para el medioambiente, lo cual deja una agravante que impacta directamente en la responsabilidad de cada individuo.

Expertos en materia de aislamiento térmico como SATE Mediterráneo, ofrecen a todos sus clientes materiales de alta calidad, así como también sistemas completos y certificados que garantizan mantener la temperatura exterior aislada o contenida desde el interior. En ese sentido, aunque no son los más económicos, pocos son tan efectivos en términos de eficiencia térmica, impactando positivamente una baja en facturas de calefacción y sin comprometer al medioambiente.

¿Cuánto cuesta en promedio un sistema de aislamiento térmico en Europa? Según expertos en el área, el SATE o “Sistema de Aislamiento Térmico en Exterior” es una obra que consta de ciertos parámetros para su cálculo. Por ejemplo, en una vivienda u oficina de pocas dimensiones, las mismas suelen tener precios más bajos que en una de mayor cantidad de metros por cubrir.

No obstante, para medidas estándar, SATE Mediterráneo ofrece a sus clientes un sistema de aislamiento térmico efectivo construidos con material aislante, malla, mortero y finalmente acabado, cubriendo 100 m de planta y al menos 400 m de fachada por sus cuatro vientos, dejándoles a los interesados un coste de 16.000 euros hasta llegar a unos 20.000 euros en promedio.

Cabe destacar, que actualmente múltiples servicios empresariales ofrecen descuentos para la instalación, los cuales pueden llegar a reducirse hasta en más del 40 % del total invertido por parte del cliente en materiales de calidad como los que ofrece SATE Mediterráneo.